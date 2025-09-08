Паркер Фу о целях «Шанхая» на сезон: «Хотим выиграть Кубок Гагарина – выхода в плей-офф недостаточно. У нас нет предела»
– Какая главная цель «Шанхая» на сезон?
– Мы ставим перед собой высокие цели. В команде собрались хорошие игроки, у нас здесь особенная группа. Все мотивированы, у нас нет какого-то предела.
Мы хотим выиграть Кубок Гагарина. Просто выхода в плей-офф нам будет недостаточно. Мы хотим пройти как можно дальше.
– В команде много новичков. Уже есть взаимопонимание между игроками?
– Полного взаимопонимания пока еще нет. Прошло совсем немного времени с тех пор, как мы все собрались. Но все идет хорошо.
У нас было несколько качественных тренировок. Видно, что все на одной волне, – сказал нападающий «Шанхая» Паркер Фу.
