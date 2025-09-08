  • Спортс


Паркер Фу о целях «Шанхая» на сезон: «Хотим выиграть Кубок Гагарина – выхода в плей-офф недостаточно. У нас нет предела»

Паркер Фу заявил, что «Шанхай» хочет выиграть Кубок Гагарина.

– Какая главная цель «Шанхая» на сезон?

– Мы ставим перед собой высокие цели. В команде собрались хорошие игроки, у нас здесь особенная группа. Все мотивированы, у нас нет какого-то предела.

Мы хотим выиграть Кубок Гагарина. Просто выхода в плей-офф нам будет недостаточно. Мы хотим пройти как можно дальше.

– В команде много новичков. Уже есть взаимопонимание между игроками?

– Полного взаимопонимания пока еще нет. Прошло совсем немного времени с тех пор, как мы все собрались. Но все идет хорошо.

У нас было несколько качественных тренировок. Видно, что все на одной волне, – сказал нападающий «Шанхая» Паркер Фу.

Быков о «Шанхае»: «Китайцы еще бросят серьезный вызов всей КХЛ. Уверенная победа над СКА придаст им еще больше желания преподносить такие сюрпризы»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт день за днем»
