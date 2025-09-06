Шарипзянов стал капитаном «Авангарда» в 4-м сезоне подряд. Чистяков, Якупов, Прохоркин и Игумнов – его ассистенты
Дамир Шарипзянов продолжать выполнять обязанности капитана «Авангарда».
Защитник сохранил капитанскую нашивку, которую получил впервые в сезоне-2022/23.
Альтернативными капитанами команды стал защитник Семен Чистяков, а также нападающие Наиль Якупов, Николай Прохоркин и Иван Игумнов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
