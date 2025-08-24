Буше об «Авангарде» на Кубке Блинова: «Мы хотели сложных матчей, которые достали бы из нас все. Посмотрели различные сочетания, наконец-то увидели Войнова»

Ги Буше подвел итоги выступления «Авангарда» в FONBET Кубке Блинова.

В решающем матче предсезонного турнира омский клуб уступил «Северстали » по буллитам со счетом 3:4.

– Мы получили от этого турнира то, что хотели. Мы хотели, чтобы у нас были сложные матчи, которые достали бы из нас все. После долгих тяжелых тренировок мы знали, что наши игроки уже устали, и я хотел этого. В то же время мы хотели посмотреть в деле различные сочетания.

Мы смогли посмотреть на наших вратарей, новичков, наконец-то увидели Войнова . Потуральски забросил еще одну шайбу, он все больше осваивается, привыкает к стилю лиги. Все четыре матча прошли в разных стилях, это хорошо для нас.

– Можно ли сказать, что увидели вариант, от которого ждете результатов в сезоне?

– Нет. Чеккони нет в составе, это все меняет. Войнов провел только первую игру. Хотим увидеть их еще. Мы все еще прикидываем, как будут выглядеть сочетания, но факт в том, что все сыграют друг с другом. Всегда есть травмы, нет ничего постоянного. И в разных матчах понадобятся разные методы, как сегодня – Гуляеву пришлось помогать нападению, поскольку нам нужны были свежие ноги и скорость. И это принесло плоды, как и в прошлом сезоне. Он снова выполнил свою работу.

Хорошая часть отсутствия Якупова – я смог посмотреть игроков на разных позициях. Почивалов провел свой лучший матч, как и Леука. Когда у нас будет полный состав, мы сможем получить полную информацию по всем игрокам. Но пока это абсолютно новая команда, и на ее изучение нужно много времени, – сказал главный тренер «Авангарда ».