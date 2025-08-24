  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Буше об «Авангарде» на Кубке Блинова: «Мы хотели сложных матчей, которые достали бы из нас все. Посмотрели различные сочетания, наконец-то увидели Войнова»
2

Буше об «Авангарде» на Кубке Блинова: «Мы хотели сложных матчей, которые достали бы из нас все. Посмотрели различные сочетания, наконец-то увидели Войнова»

Ги Буше подвел итоги выступления «Авангарда» в FONBET Кубке Блинова.

В решающем матче предсезонного турнира омский клуб уступил «Северстали» по буллитам со счетом 3:4.

– Мы получили от этого турнира то, что хотели. Мы хотели, чтобы у нас были сложные матчи, которые достали бы из нас все. После долгих тяжелых тренировок мы знали, что наши игроки уже устали, и я хотел этого. В то же время мы хотели посмотреть в деле различные сочетания.

Мы смогли посмотреть на наших вратарей, новичков, наконец-то увидели Войнова. Потуральски забросил еще одну шайбу, он все больше осваивается, привыкает к стилю лиги. Все четыре матча прошли в разных стилях, это хорошо для нас.

Можно ли сказать, что увидели вариант, от которого ждете результатов в сезоне?

– Нет. Чеккони нет в составе, это все меняет. Войнов провел только первую игру. Хотим увидеть их еще. Мы все еще прикидываем, как будут выглядеть сочетания, но факт в том, что все сыграют друг с другом. Всегда есть травмы, нет ничего постоянного. И в разных матчах понадобятся разные методы, как сегодня – Гуляеву пришлось помогать нападению, поскольку нам нужны были свежие ноги и скорость. И это принесло плоды, как и в прошлом сезоне. Он снова выполнил свою работу.

Хорошая часть отсутствия Якупова – я смог посмотреть игроков на разных позициях. Почивалов провел свой лучший матч, как и Леука. Когда у нас будет полный состав, мы сможем получить полную информацию по всем игрокам. Но пока это абсолютно новая команда, и на ее изучение нужно много времени, – сказал главный тренер «Авангарда». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
logoАвангард
logoЭндрю Потуральски
logoСеверсталь
logoЧемпионат.com
logoНаиль Якупов
logoМихаил Гуляев
logoКХЛ
logoВячеслав Войнов
logoГи Буше
logoДенис Почивалов
logoПавел Леука
logoFonbet Кубок Блинова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Козырев о победе «Северстали» в Кубке Блинова: «Целью было подготовиться к регулярке, проверив ближайший резерв. На результате сказалось время отдыха – мы были посвежее «Авангарда»
вчера, 18:05
Фонбет Кубок Блинова. «Северсталь» победила «Авангард» по буллитам и выиграла турнир, «Локомотив» был сильнее «Нефтехимика»
75вчера, 15:59
Главные новости
Серебряков о том, за кем следит из вратарей: «Бобровский, Исаев. Очень много сильных русских голкиперов»
2вчера, 19:58
Буше о Гуляеве после дубля «Северстали» в Кубке Блинова: «Не стоит давить на него сравнениями с Макаром, это другой уровень. Нужно расти в своем темпе, быть собой»
2вчера, 18:52
Плющев о Ротенберге и «России 25»: «Слова Третьяка – не официальное заявление. Не было объявления, что сборная будет выступать там, под руководством того»
12вчера, 16:39
Быстров о рекорде Овечкина: «Это «бомба», что русский, играя в Америке, смог такое сделать и так поддержать нашу страну»
21вчера, 16:21
Фонбет Кубок Блинова. «Северсталь» победила «Авангард» по буллитам и выиграла турнир, «Локомотив» был сильнее «Нефтехимика»
75вчера, 15:59
Фегервары о травме колена: «Никак не могу избавиться от небольшого воспаления. Я уже 3-4 месяца не играю, появляются мрачные мысли о том, что я буду делать без хоккея»
8вчера, 15:50
«Ак Барс» вел переговоры с Ремпалом, Веси, Ливо и Спронгом, рассказал Валиуллин: «Клуб работает в рамках потолка, идем по плану, но где-то не срабатывает»
7вчера, 15:32
Агент Овечкина о том, когда игрок вернется в США: «В первых числах сентября. Входит сразу в тренировочный режим. Все как обычно»
1вчера, 14:43
Фридман о 3-летнем контракте Росси с «Миннесотой»: «Справедливое соглашение. Не знаю, доиграет ли Марко этот срок в составе «Уайлд», но в долгосрочной перспективе все выиграют»
1вчера, 13:23
Дэйли об участии России в Кубке мира-2028: «Примем решение, когда придет время. Оно будет зависеть от политической ситуации»
4вчера, 11:44
Ко всем новостям
Последние новости
Егор Римашевский: «Хотел стать космонавтом в детстве. Меня всегда интересовал космос, нравилось смотреть видео по теме»
1вчера, 19:44
Шабанов назвал любимым блюдом окрошку, любимыми фильмами – «Брата» и «Легенду», любимой книгой – «Не измени себе»
1вчера, 19:32
Гуляев о дубле «Северстали» в Кубке Блинова: «Буше поставил в нападение, ну и пошло‑поехало. Мне без разницы, где играть – в центре, с краю, в защите»
вчера, 19:07
Шарипзянов о драке с Камаловым на Кубке Блинова: «Подъехал к нему, он не отказал. Не знаю, кто выиграл, там такой сумбур. Решили вопросы, все отлично»
1вчера, 18:34
Козырев о победе «Северстали» в Кубке Блинова: «Целью было подготовиться к регулярке, проверив ближайший резерв. На результате сказалось время отдыха – мы были посвежее «Авангарда»
вчера, 18:05
Генменеджер «Ак Барса» о Денисенко: «Через пару лет он захочет уехать за океан, возможно. Он должен раскрыть весь свой потенциал»
вчера, 17:00
Римашевский о том, в чем хотел бы быть похожим на Кудашова: «В его упорстве и характере»
вчера, 14:59
Джереми Руа о своей карьере: «Мне нужно выиграть Кубок Гагарина, чтобы быть полностью довольным на данном этапе. Как только сделаю это, посмотрю, какие у меня новые цели»
вчера, 14:54
Сурин о том, сильно ли меняется система «Локомотива» при Хартли: «У каждого шеф-повара свои рецепты. Боб говорит, что главное – получать удовольствие от игры»
1вчера, 14:34
Конюшков о том, с кем в «Торпедо» можно устроить кулинарный поединок: «С Кручининым, у него очень вкусные перцы. Мое коронное блюдо – куриные котлеты»
вчера, 14:14