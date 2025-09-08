Нарделла об игре в КХЛ: «Новый опыт для меня. Уверен, что еще испытаю много нового в лиге. Я очень рад этому»

Бобби Нарделла высказался о выступлении в КХЛ.

«Торпедо » в субботу обыграло «Салават Юлаев» со счетом 4:3. Для Нарделлы это был дебютый матч в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– У вас была неважная предсезонка, но вы закончили ее победой. Это помогло вам сейчас?

– Да, помогло. Это придало нам больше уверенности.

– Для вас это первый официальный матч за «Торпедо». Может быть, уже увидели что-то новое, с чем не сталкивались в других лигах?

– Это новый опыт для меня. Я уверен, что еще испытаю много нового в КХЛ. Я очень рад этому, – сказал американский защитник «Торпедо» Бобби Нарделла.