Якушев о «Спартаке» после 4:3 с «Сочи»: «Сложная игра, сейчас все команды свеженькие. Понравились молодые ребята, которые влились в команду»
Александр Якушев высказался о победе «Спартака» над «Сочи» (4:3).
Московский клуб начал новый Фонбет Чемпионат КХЛ с домашней победы.
«Я ожидал такого хода матча. Игра была очень сложной, потому что сейчас все команды свеженькие, физически хорошо выглядят. Практически игра была равная, и розыгрыш большинства играет большую роль. Ожидаю, что и следующие игры будут такими же.
Да и вообще должно пройти игр 10-15, и тогда будет ясно, кто будет в лидерах, а кто отставать.
Что касается игроков «Спартака», то мне понравились молодые ребята, которые влились в команду. Главное, у них есть большое желание, стремление победить, не уступить, такие характерные черты, которые должны помочь побеждать», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости