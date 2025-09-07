Крикунов о 3:4 от «Спартака»: «Играли неплохо, но удаления нас сгубили. С топовыми командами мы на предсезонке не играли, поэтому надо притереться. Все будет нормально»

Владимир Крикунов высказался о поражении от «Спартака» (3:4).

– Играли неплохо, уступали по броскам, но удаления нас сгубили. Если бы их не было, все могло быть по-другому. Четвертый гол «Спартака» – это случайность, но что поделаешь.

Доволен действиями ребят, но надо прибавлять. С топовыми командами мы на предсезонке не играли, поэтому надо притереться. Все будет нормально.

– «Сочи» дважды выходил вперед и тут «Спартак» отыгрывался. С чем вы это связываете?

– Не думаю, что там были системные ошибки. У нас просто не было опыта игры с такими командами. Сейчас будут матчи с «Динамо », ЦСКА , «Трактором », научимся и будет полегче, – сказал главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов .

«Сочи» проиграл в первом матче при 75-летнем Крикунове, пропустив 4 шайбы от «Спартака»