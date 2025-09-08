Терещенко о шансах «Сочи» на плей-офф: «У Крикунова большой багаж, но нужно усиление и многое другое. Поэтому я сомневаюсь»

Алексей Терещенко оценил шансы Владимира Крикунова вывести «Сочи» в плей-офф.

75-летний специалист возглавил клуб в это межсезонье.

«При всем уважении к Владимиру Васильевичу, да, у него большой багаж, но для плей-офф нужно усиление, нужны определенные качества и многое другое.

Много нюансов, поэтому я сомневаюсь, – заявил трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко .

«Сочи» проиграл в первом матче при 75-летнем Крикунове, пропустив 4 шайбы от «Спартака»