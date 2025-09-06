Экс-директор «Трактора» Баландин о сезоне КХЛ: «Авангард» активно работал, ЦСКА поменялся. У «Металлурга» неплохая селекция, «Салават» не надо сбрасывать со счетов»
«В сезоне КХЛ рассчитываем на захватывающие матчи, многие команды усилились.
Тот же «Авангард» очень активно работал на рынке, быстрее всех начал менять игроков.
ЦСКА тоже поменялся с приходом Игоря Никитина. Также можно отметить московское «Динамо» и «Локомотив». Минское «Динамо» очень активно вело политику на трансферном рынке.
И у «Металлурга» неплохая селекция. Андрей Разин уже опытный тренер, выигрывал Кубок Гагарина. В прошлом сезоне получил хороший урок и будет стараться реабилитироваться – ему есть что доказывать. А от «Трактора» ждем как минимум повторения прошлогоднего результата.
«Салават Юлаев» тоже не надо со счетов сбрасывать. Команда как раненый зверь, и Виктор Козлов захочет показать какой-то хороший результат.
На Кубке губернатора Челябинской области мне еще понравился «Амур». Думаю, что эта команда будет бороться за высокие результаты. В общем нас ждет интересный сезон», – сказал бывший директор «Трактора» Андрей Баландин.