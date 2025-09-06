Экс-директор «Трактора» Баландин о сезоне КХЛ: «Авангард» активно работал, ЦСКА поменялся. У «Металлурга» неплохая селекция, «Салават» не надо сбрасывать со счетов»

Андрей Баландин поделился мыслями о фаворитах сезона КХЛ.

«В сезоне КХЛ рассчитываем на захватывающие матчи, многие команды усилились.

Тот же «Авангард » очень активно работал на рынке, быстрее всех начал менять игроков.

ЦСКА тоже поменялся с приходом Игоря Никитина . Также можно отметить московское «Динамо» и «Локомотив ». Минское «Динамо» очень активно вело политику на трансферном рынке.

И у «Металлурга » неплохая селекция. Андрей Разин уже опытный тренер, выигрывал Кубок Гагарина. В прошлом сезоне получил хороший урок и будет стараться реабилитироваться – ему есть что доказывать. А от «Трактора» ждем как минимум повторения прошлогоднего результата.

«Салават Юлаев » тоже не надо со счетов сбрасывать. Команда как раненый зверь, и Виктор Козлов захочет показать какой-то хороший результат.

На Кубке губернатора Челябинской области мне еще понравился «Амур ». Думаю, что эта команда будет бороться за высокие результаты. В общем нас ждет интересный сезон», – сказал бывший директор «Трактора» Андрей Баландин.