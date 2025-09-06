«Омские Крылья» Робитайла забили рекордные 9 голов в матче с «Челнами». Фарм-клуб «Авангарда» впервые выиграл 3 из 3 игр со старта сезона ВХЛ

«Омские Крылья» впервые одержали три победы подряд со старта сезона ВХЛ.

Команда под руководством канадского тренера Луи Робитайла крупно переиграла «Челны » (9:3) в матче регулярного чемпионата ВХЛ.

Защитник «Омские Крыльев» Марк Павликов сделал хет-трик.

Фарм-клуб «Авангарда », играющий в ВХЛ с 2021 года, впервые в клубной истории выиграл три из трех матчей со старта сезона.

Ранее команда обыграла ЦСК ВВС (4:1) и «Барс» (2:1).

Кроме того, в матче с «Челнами» «Омские Крылья » одержали самую крупную победу в истории и установили рекорд по заброшенным шайбам за один матч.