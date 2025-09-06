«Омские Крылья» Робитайла забили рекордные 9 голов в матче с «Челнами». Фарм-клуб «Авангарда» впервые выиграл 3 из 3 игр со старта сезона ВХЛ
«Омские Крылья» впервые одержали три победы подряд со старта сезона ВХЛ.
Команда под руководством канадского тренера Луи Робитайла крупно переиграла «Челны» (9:3) в матче регулярного чемпионата ВХЛ.
Защитник «Омские Крыльев» Марк Павликов сделал хет-трик.
Фарм-клуб «Авангарда», играющий в ВХЛ с 2021 года, впервые в клубной истории выиграл три из трех матчей со старта сезона.
Ранее команда обыграла ЦСК ВВС (4:1) и «Барс» (2:1).
Кроме того, в матче с «Челнами» «Омские Крылья» одержали самую крупную победу в истории и установили рекорд по заброшенным шайбам за один матч.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости