«Мы – быдловатый народ, ко всему безразлично относимся. Чехи – народ европейский, я соблазнял их историей». Экс-губернатор Полежаев о привлечении хоккеистов в «Авангард»
– В НХЛ информация о контрактах открытая. У Ягра и перед первым, и перед вторым заходом в Омск была зарплата в Америке 7,9 млн в год. Можно сказать, что в Омске ему платили столько же, сколько в НХЛ?
– Ну, около этого, да. Около этого было.
– Ягр в Омске принял православие. Вы знали об этом его намерении?
– Знал. Мы это обсуждали. Я же их еще историей соблазнял.
– Про белочехов, которые в Омске были?
– Да, что здесь белочехи были. Что пленные чехи построили самые красивые здания в Омске. Я даже нашел потомков того архитектора чеха, они жили в Карловых Варах. И вот такие мотивы цепляли чешских хоккеистов.
Это мы ко всему безразлично относимся, мы же быдловатый народ. А они – народ европейский, – сказал бывший губернатор Омской области Леонид Полежаев в интервью Спортсу’‘.
«Это предательство! Снесли память о Романе Абрамовиче». Разгромное интервью бывшего омского губернатора Полежаева
Экс-губернатор Омской области Полежаев о Ягре: «От женских услуг не отказывался, проигрывал крупные суммы в казино»