  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Мы – быдловатый народ, ко всему безразлично относимся. Чехи – народ европейский, я соблазнял их историей». Экс-губернатор Полежаев о привлечении хоккеистов в «Авангард»
95

«Мы – быдловатый народ, ко всему безразлично относимся. Чехи – народ европейский, я соблазнял их историей». Экс-губернатор Полежаев о привлечении хоккеистов в «Авангард»

Экс-губернатор Омской области сравнил россиян с чехами.

– В НХЛ информация о контрактах открытая. У Ягра и перед первым, и перед вторым заходом в Омск была зарплата в Америке 7,9 млн в год. Можно сказать, что в Омске ему платили столько же, сколько в НХЛ?

– Ну, около этого, да. Около этого было.

– Ягр в Омске принял православие. Вы знали об этом его намерении?

– Знал. Мы это обсуждали. Я же их еще историей соблазнял.

– Про белочехов, которые в Омске были?

– Да, что здесь белочехи были. Что пленные чехи построили самые красивые здания в Омске. Я даже нашел потомков того архитектора чеха, они жили в Карловых Варах. И вот такие мотивы цепляли чешских хоккеистов.

Это мы ко всему безразлично относимся, мы же быдловатый народ. А они – народ европейский, – сказал бывший губернатор Омской области Леонид Полежаев в интервью Спортсу’‘.

«Это предательство! Снесли память о Романе Абрамовиче». Разгромное интервью бывшего омского губернатора Полежаева

Экс-губернатор Омской области Полежаев о Ягре: «От женских услуг не отказывался, проигрывал крупные суммы в казино»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
религия
logoКХЛ
Политика
Леонид Полежаев
logoАвангард
logoЯромир Ягр
logoСпортс
деньги
logoНХЛ
история
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Тренер фарм-клуба «Авангарда» Робитайл: «Москва – лучший город, в котором я когда-либо был. В Омске другая атмосфера, но люди меня впечатлили»
5сегодня, 09:36
Экс-губернатор Омской области Полежаев о Ягре: «От женских услуг не отказывался, проигрывал крупные суммы в казино. Удержать такого игрока 4 сезона – попробуйте сейчас»
13сегодня, 08:28
«Сказал Абрамовичу: «Шевченко – славянин, не западный, жрет водку и не может в 30 лет играть!» Экс-губернатор Омской области Полежаев о том, что один раз вмешался в дела «Челси»
49сегодня, 08:15
Главные новости
Робитайл о России: «Здесь отличная еда, я впечатлен. Жена сказала, что хлеб и выпечка тут даже лучше, чем в Италии»
6 минут назад
Ротенберг о Хартли: «Мы весь год были на связи, обсуждали тренерские вопросы. Поздравил его, когда он получил назначение в «Локомотив»
219 минут назад
Биро о переходе в КХЛ: «Пара знакомых отреагировали: «Это безумие – ехать туда сейчас». Друзья, игравшие в КХЛ, помогли мне решиться на эту авантюру»
30 минут назад
Две сумки Louis Vuitton купил Норрис из «Баффало» одноклубнику Бенсону в обмен на его игровой номер: «Я не мог понять, он серьезно попросил их или нет»
5сегодня, 09:52
Тренер фарм-клуба «Авангарда» Робитайл: «Москва – лучший город, в котором я когда-либо был. В Омске другая атмосфера, но люди меня впечатлили»
5сегодня, 09:36
Ротенберг о совмещении постов в клубе и сборной: «Огромная нагрузка, но это во благо России. Так могут делать только настоящие патриоты, искренне любящие Родину»
58сегодня, 09:15
КХЛ. «Авангард» против «Ак Барса», «Металлург» примет «Салават», «Лада» сыграет с «Автомобилистом», «Шанхай» – с «Адмиралом», СКА в гостях у «Торпедо»
47сегодня, 08:59
Бердин об отъезде из Северной Америки: «Выписывал плюсы от жизни в Канаде и России. В графе «Канада» их не было, кроме хоккея и денег, зато в России – больше 50»
43сегодня, 08:36
Экс-губернатор Омской области Полежаев о Ягре: «От женских услуг не отказывался, проигрывал крупные суммы в казино. Удержать такого игрока 4 сезона – попробуйте сейчас»
13сегодня, 08:28
Третьяк обсудил развитие хоккея в Сочи с мэром: «Сегодня нет понятия «нехоккейные регионы». В НХЛ 5 из 6 последних Кубков Стэнли выиграли представители самых жарких и южных городов»
3сегодня, 08:16Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Салливан о шансах Фокса попасть на ОИ-2026: «Все зависит от его игры. Он обладатель «Норриса» и способен выйти на элитный уровень»
44 минуты назад
Порядин об игре «Спартака»: «Нужно исключить глупые ошибки. Костяк команды остался, надо больше разбирать тактические моменты»
56 минут назад
Гатиятулин о 2-4 в серии с «Динамо»: «Летом провели глобальный анализ. Ошиблись с планом на первые домашние матчи – нужно было не рисковать»
1сегодня, 09:25
Андрей Коваленко о 16-летнем сыне Иване: «Говорю ему подниматься ступенька за ступенькой, не прыгать через пролеты. Задача на сезон – понюхать пороха «Локо» и МХЛ»
сегодня, 08:49
Руа о системе Никитина: «Нужно быть агрессивными, но думать головой. Хотим, чтобы у ЦСКА всегда были шансы отобрать шайбу и перейти к атаке»
сегодня, 08:25
Форвард «Ак Барса» Биро о приезде в Россию: «В первые дни я сильно устал. Не было ни интернета, ни связи, ни местных денег. И ты не знаешь язык! Теперь адаптация позади»
1сегодня, 07:40
Леонард об Овечкине: «Отличный капитан. Он всегда готов подсказать что-то, много говорит на скамейке»
сегодня, 06:50
Ансель Галимов – болельщикам «Спартака»: «Клуб навсегда останется частью моей жизни. Хочется верить, что песня «Татары» будет ассоциироваться со мной»
7сегодня, 06:05
Якушев о «Спартаке» после 4:3 с «Сочи»: «Сложная игра, сейчас все команды свеженькие. Понравились молодые ребята, которые влились в команду»
4сегодня, 05:45
Абрамов о ЦСКА при Никитине и Федорове: «Какое-то сходство есть, но у нас состав очень поменялся. От хоккея Ильи Воробьева система отличается, совсем другая манера игры»
сегодня, 05:30