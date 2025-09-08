«Мы – быдловатый народ, ко всему безразлично относимся. Чехи – народ европейский, я соблазнял их историей». Экс-губернатор Полежаев о привлечении хоккеистов в «Авангард»

Экс-губернатор Омской области сравнил россиян с чехами.

– В НХЛ информация о контрактах открытая. У Ягра и перед первым, и перед вторым заходом в Омск была зарплата в Америке 7,9 млн в год. Можно сказать, что в Омске ему платили столько же, сколько в НХЛ?

– Ну, около этого, да. Около этого было.

– Ягр в Омске принял православие. Вы знали об этом его намерении?

– Знал. Мы это обсуждали. Я же их еще историей соблазнял.

– Про белочехов, которые в Омске были?

– Да, что здесь белочехи были. Что пленные чехи построили самые красивые здания в Омске. Я даже нашел потомков того архитектора чеха, они жили в Карловых Варах. И вот такие мотивы цепляли чешских хоккеистов.

Это мы ко всему безразлично относимся, мы же быдловатый народ. А они – народ европейский, – сказал бывший губернатор Омской области Леонид Полежаев в интервью Спортсу’‘ .

