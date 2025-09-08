Гатиятулин о 2-4 в серии с «Динамо»: «Летом провели глобальный анализ. Ошиблись с планом на первые домашние матчи – нужно было не рисковать»

Анвар Гатиятулин оценил причины поражения «Ак Барса» в прошлом плей-офф КХЛ.

– Анвар Рафаилович, в прошлом сезоне от «Ак Барса» осталась недосказанность: вы вылетели в четвертьфинале, растеряли преимущество в серии 2-0, проиграв «Динамо» четыре матча подряд. Вы нашли для себя причины, почему так получилось?

– Да, мы провели летом глобальный анализ. Было важно понять, что думает каждый тренер и хоккеист. Практически с каждым индивидуально поговорили. Все были согласны в одном: мы создали себе хороший шанс и сами же его упустили.

Разобрали все моменты, было важно каждому понять для себя, что можно было сделать по-другому, в чем была недоработка.

– В чем?

– Если говорить о моих лично, то была ошибка с планом на первые домашние матчи серии с «Динамо ». Исходили из того, что соперник раскроется и побежит в открытый хоккей отыгрываться. Нам нужно было не рисковать.

Мы хотели переиграть его в открытый хоккей, а он еще глубже ушел в оборону, ждал наших ошибок. В результате мы тратили много энергии на атакующие действия, чтобы взломать оборонительные порядки соперника.

Говоря в целом о сезоне, нам не удалось пройти чемпионат ровно. Мы играли всплесками. Проводили яркие и хорошие матчи, казалось, что все в порядке, мы на правильном пути, а потом случались средние и плохие игры.

Даже взять плей-офф: в серии с «Автомобилистом » мы были прижаты к стенке, но потом выиграли два матча подряд. С «Динамо» выиграли два на старте, то есть четырехматчевая победная серия. А потом последовал провал – четыре поражения подряд.

– Показалось, что финальный, 6-й матч с «Динамо» команда проиграла еще в раздевалке. После первого гола она уже «рассыпалась».

– Нет, до матча мы не проиграли. Ребята понимали, что мы играем дома, отступать некуда. Быстрые голы подвели нас, возможно, желание быстро отыграться сыграло с нами плохую шутку. Но даже при выходе на третий период у нас не было задачи просто достойно проиграть. Мы хотели забить быстрый гол и постараться отыграться.

По сезону были игры, когда мы совершали камбэки. Ничего невозможного для нас не было, – сказал главный тренер «Ак Барса » Анвар Гатиятулин .

