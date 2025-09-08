  • Спортс
  Гатиятулин об Артеме Галимове: «Артист. Что-нибудь ляпнет, идет реакция у людей, и его распирает от этого. В плей-офф ему лидерского опыта не хватило, я не достучался»
Гатиятулин об Артеме Галимове: «Артист. Что-нибудь ляпнет, идет реакция у людей, и его распирает от этого. В плей-офф ему лидерского опыта не хватило, я не достучался»

Анвар Гатиятулин назвал Артема Галимова артистом и амбициозным парнем.

– Как Галимова будете приводить в чувство, чтобы он не сбавил к себе требования?

– Он очень амбициозный парень. Сами видели: говорит все, что думает. Я вот не могу понять, то ли у него образ такой в медиа, то ли еще что-то. Что-нибудь ляпнет, потом идет реакция у людей, ему говорят: «Галим, молодчик». И вот его распирает от этого… Артист. Когда с ним разговариваешь один на один, он совершенно другой.

В прошлом сезоне, думаю, именно в плей-офф лидерского опыта не хватило. Он впервые столкнулся с такой личной ответственностью за результат. Мы с ним разговаривали, видимо, я не достучался до него. Наверное, надо было находить другие слова или вообще в какой-то момент закрутить гайки. Например, еще в регулярке посадить на период или на игру не поставить. Тогда он слишком увлекался и забывал, что от него теперь требуется не только игра с шайбой.

Не создали ему конкуренцию, не донесли, что его место хотя бы в теории может занять другой. Все это могло расслабить… Плюс он же сам говорил, что в регулярке залетало все, а когда сильно фартит, тогда появляется уже вот эта самоуверенность. Начинает казаться, что так будет вечно.

В плей-офф этого фарта уже не было. Наоборот, штанги были, нереализованные моменты. От такого перепада любой занервничает. Он сыграл нормально, но не показал свой максимум. Сыграл ниже ожиданий в атаке, но свою работу делал, в меньшинстве том же принес много пользы. 

– Он не закроется, если ему закрутить гайки?

– Я не думаю. Он же растет, опытнее становится, проходит через разные отрезки карьеры. Когда я говорил о возможности «посадить» по ходу матча, это же не без объяснений происходит. Он восприимчив. Укажешь на ошибки – правильно реагирует. В сезоне будем делать то же самое: все показывать и объяснять. Никто просто так никого сажать в запас не будет. Это касается всех. 

А в Артема верю, что он может сыграть еще лучше, чем в прошлом сезоне. Скомканный плей-офф сделает его сильнее. Он созрел, чтобы играть не вспышками, а на стабильно высоком уровне, – сказал главный тренер «Ак Барса». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Бизнес Online»
