Роман Ротенберг: «Хотел бы видеть Словакию и Венгрию на декабрьском турнире сборных. Общаемся с разными федерациями. Хотим организовать детские турниры, привезти команды из США и Канады»

Роман Ротенберг высказался о декабрьском турнире сборных.

Ротенберг с 2023 года возглавляет сборную «Россия 25».

– Я бы хотел видеть на декабрьском турнире сборные Словакии и Венгрии. У Беларуси сильные ребята. Мы общаемся с разными федерациями. Сейчас мы хотим организовать детские турниры, привезти команды из США и Канады. Провести можем в Москве, Сочи, Абу‑Даби и Стамбуле.

– Как относитесь к канадцам в ВХЛ и КХЛ?

– Нужно развивать наших. Открытая конкуренция – это хорошо. Каждый клуб вправе принимать свои решения. Не буду это критиковать, но я лично вижу это по‑другому.

В Канаде есть сильные тренеры. Мы не смотрим на национальный признак. Хотим, чтобы наш хоккей развивался, – сказал член совета директоров московского «Динамо», первый вице‑президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг .