  • Долганов об отцовстве: «Стал взрослее и спокойнее. Жена берет все хлопоты на себя – никто не заставлял сидеть с ребенком, когда мне нужно поспать»
Филипп Долганов заявил, что стал взрослее и спокойнее с рождением ребенка.

Сейчас 27-летний голкипер выступает за «Нефтехимик».

– После дебюта в КХЛ сложно было не впасть в эйфорию?

– Я попал в КХЛ не в столь юном возрасте. Понимал, что этот тот шанс, за который надо цепляться. Впадать в эйфорию даже не думал.

– Кроме материальной стороны, ваша жизнь изменилась после того, как закрепились в «Нефтехимике»?

– Одно изменение точно произошло – родилась моя дочь.

– Это приятное совпадение или элемент расчета?

– Ха-ха, расчета не было, просто приятное совпадение.

– Отцовство вас изменило?

– Думаю, да. Стал взрослее, спокойнее. Стоит отметить вклад моей жены: все хлопоты с ребенком она берет на себя. Я стараюсь помогать ей в воспитании. Но у нас, хоккеистов, непростой график. В основном, все ложится на ее плечи.

Когда у меня игра и нужно поспать, никто меня не заставлял сидеть с ребенком. Я спокойно готовился к игре.

– Не разрывались между хоккеем и желанием помочь жене?

– Такого не было. Спасибо моей супруге, все хлопоты она взяла на себя. Мне не пришлось разрываться, она всегда спокойно давала мне готовиться к играм, – сказал Филипп Долганов.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
