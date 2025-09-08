  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Андрей Коваленко: «Локомотив» – не калиф на час, за ним налаженная молодежная система. Город отмечает работу штабов не только Никитина и Хартли, но и Квартальнова»
1

Андрей Коваленко: «Локомотив» – не калиф на час, за ним налаженная молодежная система. Город отмечает работу штабов не только Никитина и Хартли, но и Квартальнова»

Андрей Коваленко высказался о вкладе молодежной системы в успех «Локомотива».

– Вы дважды в роли лидера команды приводили «Локомотив» к чемпионству, ваш старший сын Николай – воспитанник ярославской системы, младший сын Иван сейчас ее проходит. Довольны победой «Локомотива» в Кубке открытия?

– Самое главное то, что «Локомотив» – не калиф на час, за ним налаженная молодежная система. Поэтому полтора года назад Ярославль играл в финале, прошедшей весной выиграл Кубок Гагарина, а теперь стартовал с победы на Кубке открытия.

Считаю, что после ухода в ЦСКА штаба Игоря Никитина Ярославль принял лучшее решение на рынке – взял Боба Хартли и его штаб. Это тот тренер-легионер, к уровню которого – никаких вопросов. Ведь он побеждал и в Европе, и в России, и в НХЛ.

– Как в Ярославле восприняли приход в чемпионскую команду Хартли и К?

– Все понимают, что повторить чемпионство сложнее, чем выиграть его в первый раз. Система игры «Локомотива» немного меняется, становится более атакующей. Плюс Хартли и его помощник Дмитрий Рябыкин в прессе говорят о том, что будут работать молодежные лифты. Значит, в Ярославле думают не только о сегодня, но и о завтра.

Вообще город отмечает работу штабов не только Никитина и Хартли, но и Дмитрия Квартальнова. В свое время Квартальнов рискнул, немного отодвинул легионеров и дал шанс 18-летним игрокам из системы клуба – Каюмову, Иванову, Алексееву, Коваленко, некоторым другим. Эти молодые ребята играли даже в плей-офф!

Сегодня Квартальнов проводит такую же работу на будущее в Минске. Вокруг опытнейшего мастера Вадима Шипачева строит команду, в которой много талантливой молодежи. Не нужно ни в коем случае забывать вклад Квартальнова в нынешнее чемпионство «Локомотива». Те же Каюмов, Иванов и Алексеев сегодня лидеры команды, они воспользовались доверием и выросли.

В свою очередь штаб Никитина запустил Березкина, Сурина и других. Теперь будут подтаскивать молодежь новые тренеры, это очень важно, – сказал двукратный победитель Суперлиги в составе «Локомотива». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
logoАртур Каюмов
logoДмитрий Квартальнов
logoЕгор Сурин
logoЛокомотив
logoГеоргий Иванов
logoИгорь Никитин
logoБоб Хартли
logoДенис Алексеев
logoКХЛ
logoДмитрий Рябыкин
logoНиколай Коваленко
logoЛоко
logoМаксим Березкин
logoАндрей Коваленко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Терещенко об уходе Никитина из «Локомотива»: «Костяк остался, Хартли – отличный тренер, уже выигрывал Кубок Гагарина, он поможет команде выйти на новый уровень»
вчера, 19:27
Равиль Якубов о «Локомотиве» в Кубке Открытия: «Хартли узнаваем, его команды всегда играют активно, в давление. У Никитина все строилось от обороны, сейчас будет другой хоккей»
6 сентября, 04:34
«Локомотив» позвал Хартли, но не сделал трансферы. Там хоть что-то поменялось?
175 сентября, 14:40
Рябыкин о молодых игроках «Локомотива»: «Работающие лифты – один из принципов системы Хартли. Ни один юниор не останется незамеченным»
416 августа, 06:55
Рябыкин о «Локомотиве» при Хартли: «Хотим играть в более агрессивный хоккей, без отката. Мы обязаны расти и идти дальше. Даже чемпион потеряет свои позиции, если остановится»
1216 августа, 04:30
Главные новости
Экс-губернатор Омской области Полежаев о Ягре: «От женских услуг не отказывался, проигрывал крупные суммы. Удержать такого игрока 4 сезона – попробуйте сейчас»
5 минут назад
КХЛ. «Авангард» против «Ак Барса», «Металлург» примет «Салават», «Лада» сыграет с «Автомобилистом», «Шанхай» – с «Адмиралом», СКА в гостях у «Торпедо»
3226 минут назад
Третьяк обсудил развитие хоккея в Сочи с мэром: «Сегодня нет понятия «нехоккейные регионы». В НХЛ 5 из 6 последних Кубков Стэнли выиграли представители самых жарких и южных городов»
31 минуту назад
Роман Ротенберг о 9-м месте «Динамо» в РПЛ: «Уверен, Карпин сам найдет выход. Я готов прийти на помощь, мы же одна семья «Динамо»! Я всегда помогаю»
4556 минут назад
«Автомобилист» и «Лада» зарубятся в Тольятти! Ставьте на матчи КХЛ с бонусом от БЕТСИТИ
сегодня, 07:00Реклама
Овечкин замкнул топ-50 лучших игроков НХЛ от NHL Network. Среди других игроков в 5-й десятке – Ларкин, Генцел, Хэйгл и Брэди Ткачак
7сегодня, 06:30
Андрей Коваленко о шоу-матче Дацюка: «На ТВ ему предпочли футбольный чемпионат какой-то страны, воткнувшей против нас санкции. Удивительный парадокс!»
55сегодня, 06:28
Проспект «Вашингтона» Илья Протас покинет OHL, скорее всего. Второй бомбардир лиги в прошлом сезоне может начать сезон в основе «Кэпиталс» или в «Херши» из АХЛ
4сегодня, 05:15
Гатиятулин об Артеме Галимове: «Артист. Что-нибудь ляпнет, идет реакция у людей, и его распирает от этого. В плей-офф ему лидерского опыта не хватило, я не достучался»
2сегодня, 04:58
Овечкину подарили телефон с эксклюзивным дизайном в честь его рекорда по голам в НХЛ. На встроенном в коробку экране воспроизводятся шайбы Александра
4сегодня, 04:50Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Форвард «Ак Барса» Биро о приезде в Россию: «В первые дни я сильно устал. Нет ни интернета, ни связи, ни местных денег. И ты не знаешь язык! Теперь адаптация позади»
41 минуту назад
Леонард об Овечкине: «Отличный капитан. Он всегда готов подсказать что-то, много говорит на скамейке»
сегодня, 06:50
Ансель Галимов – болельщикам «Спартака»: «Клуб навсегда останется частью моей жизни. Хочется верить, что песня «Татары» будет ассоциироваться со мной»
2сегодня, 06:05
Якушев о «Спартаке» после 4:3 с «Сочи»: «Сложная игра, сейчас все команды свеженькие. Понравились молодые ребята, которые влились в команду»
3сегодня, 05:45
Абрамов о ЦСКА при Никитине и Федорове: «Какое-то сходство есть, но у нас состав очень поменялся. От хоккея Ильи Воробьева система отличается, совсем другая манера игры»
сегодня, 05:30
Дубакин после победного гола в матче с «Сибирью»: «Новосибирск – мой родной город. Офигенно сюда приезжать и выигрывать»
сегодня, 03:55
Форвард «Сибири» Яковлев про 0:2 с «Амуром»: «Надо было больше бросать, больше лезть на пятак. Сейчас уже другие игры, это не предсезонка»
сегодня, 03:30
Танков о 5:0 с «Нефтехимиком»: «Сразу начали с такой победы, это очень круто. Был ошеломлен – мы выходим, и я слышу: «Северсталь!» Как будто дома играли»
сегодня, 03:15
Полтапов о 6:2 с «Динамо»: «Хорошо, что победили, но не так феерично, не так уверенно, как должны были. Есть еще много над чем работать»
вчера, 21:50
Коростелев о «Спартаке»: «Адаптация – 10 из 10, все комфортно. Ответственность, возложенную на меня, понимаю. В нашем спорте это привилегия, буду стараться не подвести команду»
1вчера, 21:34