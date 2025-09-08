Андрей Коваленко: «Локомотив» – не калиф на час, за ним налаженная молодежная система. Город отмечает работу штабов не только Никитина и Хартли, но и Квартальнова»

Андрей Коваленко высказался о вкладе молодежной системы в успех «Локомотива».

– Вы дважды в роли лидера команды приводили «Локомотив» к чемпионству, ваш старший сын Николай – воспитанник ярославской системы, младший сын Иван сейчас ее проходит. Довольны победой «Локомотива» в Кубке открытия?

– Самое главное то, что «Локомотив» – не калиф на час, за ним налаженная молодежная система. Поэтому полтора года назад Ярославль играл в финале, прошедшей весной выиграл Кубок Гагарина, а теперь стартовал с победы на Кубке открытия.

Считаю, что после ухода в ЦСКА штаба Игоря Никитина Ярославль принял лучшее решение на рынке – взял Боба Хартли и его штаб. Это тот тренер-легионер, к уровню которого – никаких вопросов. Ведь он побеждал и в Европе, и в России, и в НХЛ.

– Как в Ярославле восприняли приход в чемпионскую команду Хартли и К?

– Все понимают, что повторить чемпионство сложнее, чем выиграть его в первый раз. Система игры «Локомотива» немного меняется, становится более атакующей. Плюс Хартли и его помощник Дмитрий Рябыкин в прессе говорят о том, что будут работать молодежные лифты. Значит, в Ярославле думают не только о сегодня, но и о завтра.

Вообще город отмечает работу штабов не только Никитина и Хартли, но и Дмитрия Квартальнова. В свое время Квартальнов рискнул, немного отодвинул легионеров и дал шанс 18-летним игрокам из системы клуба – Каюмову, Иванову, Алексееву, Коваленко, некоторым другим. Эти молодые ребята играли даже в плей-офф!

Сегодня Квартальнов проводит такую же работу на будущее в Минске. Вокруг опытнейшего мастера Вадима Шипачева строит команду, в которой много талантливой молодежи. Не нужно ни в коем случае забывать вклад Квартальнова в нынешнее чемпионство «Локомотива». Те же Каюмов, Иванов и Алексеев сегодня лидеры команды, они воспользовались доверием и выросли.

В свою очередь штаб Никитина запустил Березкина, Сурина и других. Теперь будут подтаскивать молодежь новые тренеры, это очень важно, – сказал двукратный победитель Суперлиги в составе «Локомотива ».