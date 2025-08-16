Рябыкин о «Локомотиве» при Хартли: «Хотим играть в более агрессивный хоккей, без отката. Мы обязаны расти и идти дальше. Даже чемпион потеряет свои позиции, если остановится»

Дмитрий Рябыкин сказал, что «Локомотив» при Бобе Хартли будет играть агрессивнее.

– Ваши первые впечатления от старта тренировочного лагеря «Локомотива»?

– Новый тренерский штаб «Локомотива» во главе с Бобом Хартли не сомневался, что чемпионы выйдут из отпуска в хорошей форме. Так и произошло, что подтвердили тесты.

Еще одно впечатление – от глубины ярославской системы. Посмотрели в деле молодежь из «Локо». Много интересных юниоров, которые при правильной работе обязательно состоятся.

Кстати, это подтвердили и контрольные матчи «Локо» и «Локо-76 ». Причем ведут их за собой те молодые хоккеисты, которых посмотрели в нашем лагере.

– Эти команды в августе штампуют победы с шестью-семью заброшенными шайбами, в прошлом сезоне такого практически не было. Случайность?

– В первую очередь это вопрос к главному тренеру «Локо» Олегу Тауберу. Наш штаб находится с тренерами вертикали на связи.

Безусловно, мы вносим определенные и небольшие коррективы в игру команд ярославской системы. Прекрасно понимаем, что обязаны расти и идти дальше. Даже чемпионская команда, если остановится, потеряет свои позиции.

– О каких коррективах речь?

– Хотим играть в более агрессивный хоккей, без отката. Деталей много, главный тренер приоткроет для прессы какие-то моменты, когда посчитает нужным, – сказал тренер ярославского клуба.