Илья Протас начнет сезон в системе «Вашингтона», скорее всего. Второй бомбардир OHL в прошлом сезоне не был включен в состав «Виндзора», он имеет право играть в АХЛ

Илья Протас может начать сезон в системе «Вашингтона».

Как сообщает RMNB, 19-летний белорусский форвард не был включен в состав «Виндзора », за который выступал в юниорской лиге Онтарио в прошлом сезоне.

Он стал вторым бомбардиром регулярного чемпионата OHL, набрав 124 (50+74) очка в 61 игре за «Спитфайрс». В 12 играх плей-офф Протас добавил еще 25 (5+20) баллов.

Младший брат форварда «Кэпиталс» Алексея Протаса был выбран «Вашингтоном » на драфте НХЛ-2024 под общим 75-м номером в 3-м раунде.

При этом Илья драфтовался из USHL , поэтому на него не распространяются ограничения, существующие для игроков, выбранных из клубов Канадской хоккейной лиги.

В связи с этим у «Вашингтона» будет возможность отправить игрока в «Херши» из АХЛ .

Отмечается, что Протас примет участие в лагере новичков «Кэпиталс», который стартует 12 сентября в Аннаполисе (штат Мэриленд).