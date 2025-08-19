  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Мирошниченко – 5-й в списке лучших проспектов «Вашингтона» по версии Daily Faceoff. Леонард – 1-й, Коул Хатсон – 2-й, Илья Протас – 4-й
20

Мирошниченко – 5-й в списке лучших проспектов «Вашингтона» по версии Daily Faceoff. Леонард – 1-й, Коул Хатсон – 2-й, Илья Протас – 4-й

Иван Мирошниченко вошел в топ-5 лучших проспектов «Вашингтона» от Daily Faceoff.

21-летний нападающий вошел в список перспективных игроков из системы «Кэпиталс». 

В него были включены хоккеисты, которые провели не более 50 матчей в НХЛ. При этом не включались вратари старше 25 лет и полевые игроки старше 23 лет.

1. Райан Леонард, нападающий, 20 лет (в прошлом сезоне провел 17 игр за «Кэпиталс» с учетом плей-офф после перехода из NCAA). 

2. Коул Хатсон, защитник, 19 лет (Бостонский университет, NCAA). 

3. Эндрю Кристалл, нападающий, 20 лет («Спокан», WHL). 

4. Илья Протас, нападающий, 19 лет («Виндзор», OHL). 

5. Иван Мирошниченко, нападающий, 21 год («Вашингтон» и «Херши», АХЛ). 

6. Линден Лакович, нападающий, 18 лет («Муз Джо», WHL). 

7. Мильтон Йестрин, нападающий, 18 лет (МОДО, Allsvenskan). 

8. Терик Параскак, нападающий, 19 лет («Принс Джордж», WHL). 

9. Винсент Иорио, защитник, 22 года («Херши», АХЛ). 

10. Райан Чесли, защитник, 21 год («Херши», АХЛ). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Daily Faceoff
logoКоул Хатсон
logoВашингтон
Мильтон Йестрин
logoюниорская лига Онтарио
logoАХЛ
logoИван Мирошниченко
logoНХЛ
logoХерши
logoЗападная хоккейная лига
Илья Протас
Линден Лакович
NCAA
logoРайан Леонард
Винсент Иорио
Райан Чесли
logoЭндрю Кристалл
рейтинги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Проспект «Вашингтона» Хатсон: «Если останусь в NCAA еще на два-три года, меня это устроит. Я не спешу – нельзя стать хуже, играя в студенческой лиге»
314 августа, 06:57
Мирошниченко из «Вашингтона» женился. У 21-летнего форварда 18 матчей в НХЛ в прошлом сезоне
6514 июля, 12:49Фото
«Херши» с Мирошниченко и Тринеевым вылетел из плей-офф АХЛ. Фарм «Вашингтона» выигрывал Кубок Колдера в 2023-м и 2024-м
22 мая, 07:54
Главные новости
Рантанена могут оштрафовать на 85 тысяч евро за нарушение сроков явки на военную службу в Финляндии
7 минут назад
«Спартак» продлил контракт с Ружичкой на 2 года. У форварда 57 очков за 77 матчей в прошлом сезоне
15 минут назад
Фонбет Кубок Блинова. «Локомотив» играет с «Сибирью», «Авангард» встретится с «Нефтехимиком»
422 минуты назадLive
Шабанов о переходе в НХЛ незадрафтованным: «Меня недооценивали какое-то время, возможно. Осуществил маленькую мечту, но впереди много работы»
138 минут назад
«Металлург» из Новокузнецка может сняться с ВХЛ из-за проблем с ареной: «Администрация города решила, что не будет платить за ее содержание, и идет на разрыв соглашения»
46сегодня, 08:15
Пономарев про обмен из «Каролины» в «Питтсбург»: «Я был поражен и сильно расстроился. Все еще считаю, что «Харрикейнс» подходили мне больше»
3сегодня, 07:52
Плющев о «Металлурге»: «Созданы все возможности, чтобы вернуть Кубок Гагарина. Вижу один сдерживающий фактор – психоэмоциональное состояние команды и тренера»
1сегодня, 07:40
Федоров о Боумэне: «Мы с Фетисовым иногда звоним Скотти и разговариваем о былом. Он добрый, понимающий – настоящий человек с большой буквы»
сегодня, 07:15
Шабанов о переходе в «Айлендерс»: «Четыре команды давали максимальный контракт. Сердцем почувствовал, что нужно туда»
8сегодня, 06:59
Гернат о продлении контракта с «Локомотивом»: «Ждал предложений из Северной Америки, но ничего не понравилось. Рад, что вернулся»
3сегодня, 06:34
Ко всем новостям
Последние новости
Плотников о Ларионове: «СКА подстраивается, старается стать лучше. Он любит, чтобы команда хорошо играла в пас, ребята думали, а не бежали сломя голову, чувствовали друг друга на химическом уровне»
22 минуты назад
Защитник «Динамо» Паталаха о примерах для подражания: «В НХЛ – Гавриков, в КХЛ – Пыленков. У Даниила хороший возраст и атакующие навыки»
25 минут назад
Генменеджер Канады о составе на ОИ-2026: «Нам нужна сильная и жесткая защита, надежная перед воротами. Мастерство у всех высокое, но мы хотим играть решительно»
152 минуты назад
«Адмирал» поместил Попова в список отказов. Форварда выменяли у «Трактора» в конце июня
сегодня, 08:01
Рыбин о лучших игроках «Сочи»: «Есть Хафизов, Ибрагимов, другие ребята. Не хочется кого-то выделять – важно, чтобы команда играла»
сегодня, 07:27
Комментатор CS 2 начал встречаться с ведущей телеканала «Матч ТВ» Маргаритой Юргенсон
3сегодня, 06:47
Паталаха о психологии в хоккее: «Понял, что никогда не стоит опускать руки и сильно загоняться из-за неудач. Нужно работать дальше, тогда успех придет»
1сегодня, 06:45
Пономарев о чтении: «Примеряю на себя роли персонажей, ставлю себя на их место. Литература позволяет посмотреть под другим углом на то, как люди поступают»
3сегодня, 06:24
Генменеджер Канады о Кросби: «Сид ведет за собой, показывая пример. Его привычки образцовые, а подготовка не имеет равных – это передается и остальным»
сегодня, 05:46
Забуга о селекции «Торпедо»: «Самая острая позиция для усиления – центры. Мы активно их смотрим, рынок Северной Америки в приоритете»
сегодня, 05:20