Мирошниченко – 5-й в списке лучших проспектов «Вашингтона» по версии Daily Faceoff. Леонард – 1-й, Коул Хатсон – 2-й, Илья Протас – 4-й

Иван Мирошниченко вошел в топ-5 лучших проспектов «Вашингтона» от Daily Faceoff.

21-летний нападающий вошел в список перспективных игроков из системы «Кэпиталс».

В него были включены хоккеисты, которые провели не более 50 матчей в НХЛ . При этом не включались вратари старше 25 лет и полевые игроки старше 23 лет.

1. Райан Леонард , нападающий, 20 лет (в прошлом сезоне провел 17 игр за «Кэпиталс» с учетом плей-офф после перехода из NCAA).

2. Коул Хатсон , защитник, 19 лет (Бостонский университет, NCAA ).

3. Эндрю Кристалл, нападающий, 20 лет («Спокан», WHL).

4. Илья Протас , нападающий, 19 лет («Виндзор», OHL).

5. Иван Мирошниченко, нападающий, 21 год («Вашингтон» и «Херши», АХЛ).

6. Линден Лакович, нападающий, 18 лет («Муз Джо», WHL).

7. Мильтон Йестрин, нападающий, 18 лет (МОДО, Allsvenskan).

8. Терик Параскак, нападающий, 19 лет («Принс Джордж», WHL).

9. Винсент Иорио, защитник, 22 года («Херши», АХЛ).

10. Райан Чесли, защитник, 21 год («Херши», АХЛ).