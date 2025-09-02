  • Спортс
  • Экс-защитник «Херши» Приски о Мирошниченко: «Сделал большой скачок и все больше похож на игрока НХЛ. Скоро появится шанс, и он больше не увидит АХЛ»
Экс-защитник «Херши» Приски о Мирошниченко: «Сделал большой скачок и все больше похож на игрока НХЛ. Скоро появится шанс, и он больше не увидит АХЛ»

Чейз Приски оценил перспективы Ивана Мирошниченко в НХЛ.

Защитник «Сибири» два предыдущих сезона выступал за «Херши» – фарм-клуб «Вашингтона» в АХЛ.

В минувшем сезоне Мирошниченко провел 18 матчей в НХЛ и набрал 4 (1+3) очка. В АХЛ у него 47 (26+21) баллов за 61 игру с учетом плей-офф.

– Вы несколько лет играли с Иваном Мирошниченко. Что можете сказать о его игровом стиле, о нем самом?

– Он фантастический. Я видел его в первый год в Северной Америке, а затем и во второй. Он сделал большой скачок, и с каждым днем казалось, что он все больше похож на игрока НХЛ.

Думаю, скоро у него появится шанс в НХЛ, и он больше не увидит АХЛ. Надеюсь, что, когда появится шанс, он им воспользуется и никогда не оглянется назад.

– Кстати, вы разговаривали с Иваном о КХЛ? Спрашивали о сибирской зиме?

– Последние два года я провел с Иваном Мирошниченко и Богданом Тринеевым, который ранее играл в системе московского «Динамо». И мы говорили о России, КХЛ и хоккейных школах. Поэтому, общаясь с ними, я лучше понял, что такое КХЛ.

А потом, когда я собирался подписать контракт с «Сибирью», написал Богдану Тринееву, потому что он играл под руководством одного из тренеров «Сибири», и расспросил его о жизни и стране.

Он рассказал мне много хорошего, так что мне было легче принять решение, – сказал Чейз Приски.

Защитник «Сибири» Приски об игре за «Флориду»: «Все впечатлили. У Баркова универсальное хоккейное чутье, у Райнхарта – элитный игровой интеллект»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
