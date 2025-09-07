Сомерби о России: «Когда выходишь на лед, все пожимают руки, приветствуют друг друга. В Америке по-другому, ребята ведут себя тише или находятся в своих маленьких группах»

Дойл Сомерби сравнил русских и североамериканских хоккеистов.

– Какие различия в характерах между русскими и канадскими, американскими хоккеистами?

– Что мне действительно нравится у русских, это когда выходишь на лед, все пожимают друг другу руки, приветствуют друг друга. В Америке немного по-другому, ребята ведут себя тише или находятся в своих маленьких группах.

Когда ты приходишь сюда утром, ты пожимаешь всем руки утром, говоришь: «Привет», – прежде чем начать есть. Русские имеют много уважения к своим партнерам, что мне нравится, – заявил американский защитник «Шанхай Дрэгонс » Дойл Сомерби.