Сомерби о России: «Когда выходишь на лед, все пожимают руки, приветствуют друг друга. В Америке по-другому, ребята ведут себя тише или находятся в своих маленьких группах»
Дойл Сомерби сравнил русских и североамериканских хоккеистов.
– Какие различия в характерах между русскими и канадскими, американскими хоккеистами?
– Что мне действительно нравится у русских, это когда выходишь на лед, все пожимают друг другу руки, приветствуют друг друга. В Америке немного по-другому, ребята ведут себя тише или находятся в своих маленьких группах.
Когда ты приходишь сюда утром, ты пожимаешь всем руки утром, говоришь: «Привет», – прежде чем начать есть. Русские имеют много уважения к своим партнерам, что мне нравится, – заявил американский защитник «Шанхай Дрэгонс» Дойл Сомерби.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт день за днем»
