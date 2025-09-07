В Ярославле прошла панихида по погибшим в авиакатастрофе в 2011-м: «Ребята навсегда останутся в наших сердцах образцом мужества, силы духа и воли к победе»

В Ярославле состоялись мероприятия в память о жертвах авиакатастрофы в 2011 году.

14 лет назад самолет, на котором «Локомотив» вылетел в Минск, разбился близ ярославского аэропорта Туношна. В результате погибли 44 человека.

Сегодня на кладбище, где похоронены многие члены команды, состоялись панихида по погибшим и возложение цветов к их могилам. В Успенском соборе в Ярославле прошла Божественная литургия.

Участие принимали родственники погибших, губернатор Ярославской области Михаил Евраев , президент «Локомотива» Юрий Яковлев , представители клуба и болельщики.

«Ребята навсегда останутся в наших сердцах образцом мужества, силы духа, воли к победе. В память о команде мы продолжаем развивать традиции, которые они заложили, прививать мальчишкам любовь к хоккею.

В этом году «Локомотив » стал обладателем Кубка Гагарина и чемпионом КХЛ. И это не просто победа, это дань памяти команде 2011 года», – цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.

ФК «Локомотив» об авиакатастрофе под Ярославлем в 2011-м: «Трагедия, потрясшая весь спортивный мир. Глубокие соболезнования родным и близким погибших»