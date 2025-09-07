Федерация регби России о гибели хоккейного «Локомотива» в 2011-м: «Помним 🙏»
Федерация регби почтила память погибших в авиакатастрофе под Ярославлем в 2011-м.
Самолет, на котором хоккейный клуб «Локомотив» вылетел в Минск, разбился близ ярославского аэропорта Туношна. В результате катастрофы погибли 44 человека.
«14 лет назад в авиакатастрофе разбился хоккейный «Локомотив».
Погибли все члены клуба: хоккеисты, тренерский штаб, персонал.
Помним 🙏», – говорится в посте в соцсетях Федерации регби России (ФРР).
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Федерация регби России
