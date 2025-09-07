Хартли посетил мемориал погибшим в авиакатастрофе в 2011-м: «Тренер почтил память Маккриммона и всей команды. Он запустил в Туношонку победную шайбу с 1-го матча с «Локомотивом»
Боб Хартли посетил мемориал погибшей в 2011 году команде «Локомотив».
Авиакатастрофа с самолетом, на котором команда вылетела в Минск, произошла 7 сентября 2011 года близ ярославского аэропорта Туношна. В ней погибли 44 человека.
«Боб Хартли навестил мемориал в Туношне.
Наш главный тренер почтил память своего коллеги и друга Брэда Маккриммона и всей погибшей команды.
В память о друге Боб Хартли запустил в речку Туношонку победную шайбу со своего первого матча с «Локомотивом», – говорится в сообщении «Локомотива».
Скриншот: t.me/hclokomotiv_official
Хартли о причинах перехода в «Локомотив»: «Вспомнил Маккриммона, мы были друзьями. Вторая – вызов. Обычно я приходил, когда в команде все плохо – здесь другое»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости