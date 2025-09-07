«Торпедо» анонсировало игру со СКА роликом с Сизовым на «Замбони» под песню «Toxic». В 2024-м Ларионов говорил, что из клуба убрали токсичных людей

«Торпедо» анонсировало игру со СКА роликом с Антоном Сизовым на «Замбони».

Игра пройдет 8 сентября в Нижнем Новгороде. Клуб из Санкт-Петербурга возглавляет экс-тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.

Нижегородский клуб анонсировал матч роликом, в котором защитник Антон Сизов едет на «Замбони» по льду «Нагорного».

В конце видео появляется надпись: «Осторожно, токсично». В ролике звучит песня Бритни Спирс «Toxic».

«Чего только не увидишь на льду «Нагорного» – не упустите шанс», – говорится в сообщении «Торпедо».

Напомним, в январе 2024 года Ларионов отстранил Сизова от игр за клуб из Нижнего Новгорода, после чего в межсезонье защитник покинул команду.

В апреле 2024-го Ларионов отмечал , что из «Торпедо» убрали токсичных людей по ходу сезона.

В минувшее межсезонье тренер возглавил СКА , а Сизов вернулся в «Торпедо».

Игорь Ларионов: «Мы убрали токсичных людей из «Торпедо» по ходу сезона. Может, чуть позже, чем следовало, но мы это сделали»

Сизов о причинах отстранения от игры за «Торпедо»: «Лучше быть токсичным, чем тепличным ребенком. Вот что я могу сказать, сами думайте, про кого я»