Максим Кузнецов после 1+1 в дебютной игре за «Салават»: «Эмоции после гола были удивительными. Жалко, что проиграли. От выхода в первом звене руки не тряслись»

Максим Кузнецов высказался о своем дебюте за «Салават Юлаев».

23-летний форвард набрал 2 (1+1) очка в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Торпедо » (3:4). В прошлом сезоне он выступал за «Тамбов» в Olimpbet ВХЛ (39 очков в 51 матче регулярного чемпионата, 26+13).

– Эмоции после гола были удивительными, сейчас, конечно, уже нет такого. Жалко, что проиграли. Будем сильнее к следующей игре.

– Насколько удовлетворены дебютом в КХЛ?

– Процентов на 50, потому что команда не выиграла. Если бы команда победила, я был бы доволен.

– Каково эмоционально отыграться, а потом получить две шайбы?

– Обидно, конечно, но это хоккей.

– Вы пришли в команду, когда «Салават» покинул ряд мастеровитых игроков. Как оцените силы команды на плей-офф?

– У нас пришло много молодых игроков, которые хотят доказывать. Так что очень амбициозная команда.

– Был ли мандраж, что выходите в первом звене?

– Мандраж от первого матча в КХЛ немного был (технически для Кузнецова это был второй матч в лиге, но в первом – за «Металлург» в феврале 2023 года – он провел на льду только 2 секунды, Спортс), но то, что в первом звене – руки не тряслись, – сказал Кузнецов.