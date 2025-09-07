Максим Кузнецов после 1+1 в дебютной игре за «Салават»: «Эмоции после гола были удивительными. Жалко, что проиграли. От выхода в первом звене руки не тряслись»
23-летний форвард набрал 2 (1+1) очка в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Торпедо» (3:4). В прошлом сезоне он выступал за «Тамбов» в Olimpbet ВХЛ (39 очков в 51 матче регулярного чемпионата, 26+13).
– Эмоции после гола были удивительными, сейчас, конечно, уже нет такого. Жалко, что проиграли. Будем сильнее к следующей игре.
– Насколько удовлетворены дебютом в КХЛ?
– Процентов на 50, потому что команда не выиграла. Если бы команда победила, я был бы доволен.
– Каково эмоционально отыграться, а потом получить две шайбы?
– Обидно, конечно, но это хоккей.
– Вы пришли в команду, когда «Салават» покинул ряд мастеровитых игроков. Как оцените силы команды на плей-офф?
– У нас пришло много молодых игроков, которые хотят доказывать. Так что очень амбициозная команда.
– Был ли мандраж, что выходите в первом звене?
– Мандраж от первого матча в КХЛ немного был (технически для Кузнецова это был второй матч в лиге, но в первом – за «Металлург» в феврале 2023 года – он провел на льду только 2 секунды, Спортс), но то, что в первом звене – руки не тряслись, – сказал Кузнецов.