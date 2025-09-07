Тренер «Торпедо» Исаков об Артамонове в ВХЛ: «Спортивный принцип. Его засуха длится долго. Здесь вопрос веры: он сам должен поверить в себя»
В прошлом сезоне 19-летний форвард набрал 39 (22+17) очков в 63 матчах в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Летом он был переведен в четвертое звено, а сейчас находится в фарм‑клубе нижегородцев – «Торпедо‑Горький».
– Артамонову дается возможность проявить себя в ВХЛ, чтобы вернуться в КХЛ?
– Здесь мы отталкиваемся от спортивного принципа. Его засуха длится долго. Здесь вопрос веры: он должен сам поверить в себя и понять, что он может играть хорошо.
– С чем связано наличие лишь шести защитников?
– Мы хотели оставить маневры для замен нападающих. Чефанов сегодня был 13‑м форвардом. Журавлев пока еще не готов, нужно понять, как он готов играть в наш хоккей, – сказал Алексей Исаков после победы «Торпедо» над «Салаватом» (4:3) в первом для команды матче нового сезона.