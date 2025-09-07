  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Тренер «Торпедо» Исаков об Артамонове в ВХЛ: «Спортивный принцип. Его засуха длится долго. Здесь вопрос веры: он сам должен поверить в себя»
2

Тренер «Торпедо» Исаков об Артамонове в ВХЛ: «Спортивный принцип. Его засуха длится долго. Здесь вопрос веры: он сам должен поверить в себя»

Главный тренер «Торпедо» высказался об отправке Никиты Артамонова в ВХЛ.

В прошлом сезоне 19-летний форвард набрал 39 (22+17) очков в 63 матчах в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Летом он был переведен в четвертое звено, а сейчас находится в фарм‑клубе нижегородцев – «ТорпедоГорький».

Артамонову дается возможность проявить себя в ВХЛ, чтобы вернуться в КХЛ?

– Здесь мы отталкиваемся от спортивного принципа. Его засуха длится долго. Здесь вопрос веры: он должен сам поверить в себя и понять, что он может играть хорошо.

– С чем связано наличие лишь шести защитников?

– Мы хотели оставить маневры для замен нападающих. Чефанов сегодня был 13‑м форвардом. Журавлев пока еще не готов, нужно понять, как он готов играть в наш хоккей, – сказал Алексей Исаков после победы «Торпедо» над «Салаватом» (4:3) в первом для команды матче нового сезона. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
logoДаниил Журавлев
Алексей Исаков
logoСалават Юлаев
logoКХЛ
logoТорпедо-Горький
logoИлья Чефанов
logoНикита Артамонов
logoТорпедо
logoВХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Исаков о 4:3 с «Салаватом»: «Поздравляю «Торпедо», после счета 2:3 выиграть было сложно. Не понравилось, что пропускаем с атак с ходу»
4вчера, 18:05
«Торпедо» отправило Артамонова в ВХЛ. У 19-летнего форварда 22+19 за 63 игры в прошлом сезоне КХЛ
145 сентября, 07:10
Конюшков об Исакове во главе «Торпедо»: «Узнали об этом из первых уст, были еще навеселе после чемпионства в ВХЛ. Ему не надо завоевывать авторитет, все уважают с первого дня»
1 сентября, 05:15
Чефанов о «Торпедо»: «Системы Ларионова и Исакова похожи: в атаке развязаны руки, требуется играть активно на всей площадке. Различия есть при позиционной обороне и построении»
131 августа, 15:51
Главные новости
КХЛ. «Сибирь» принимает «Амур», «Трактор» в гостях у «Барыса», «Спартак» сыграет с «Сочи», «Нефтехимик» – с «Северсталью»
222 минуты назадLive
Анвар Гатиятулин: «Ак Барс» – претендент на Кубок Гагарина. Не вижу в КХЛ команды-мечты, которую невозможно обыграть»
113 минут назад
СКА поздравил с Днем нефтяника: «Газпром» долгие годы поддерживает отечественный спорт, помогает растить молодежь. Благодарны за неоценимый вклад в будущее страны»
440 минут назад
Плющев о ЦСКА – «Динамо»: «Матч «Локомотива» с «Трактором» впечатлил меня больше. Там было больше борьбы, скорости и азарта»
453 минуты назад
Гатиятулин о Лямкине: «Игрок НХЛ по уровню таланта и при правильном подходе. В «Ак Барсе» у всех есть потенциал»
сегодня, 09:16
Ларионов о СКА: «Умеем забивать красиво, но все команды играют плотно. Нужны не самые красивые голы – с подставлением, с помехой»
4сегодня, 08:49
Василевскому сложнее всего забить по мнению игроков НХЛ. Хеллибак – 2-й, Шестеркин – 3-й, Бобровский – 4-й
10сегодня, 08:23
Защитник «Шанхая» Бишофф: «Забавно, что СКА приезжает «в гости» на свою же «СКА-Арену». Мне это сложно понять, но мы показали, кто тут хозяин на данный момент»
16сегодня, 07:42
Дацюк об Олимпиаде-2026: «Не теряю надежды, что Россию включат. Тогда был бы самый сильный турнир. Без какой-то из сильных команд он становится чуть-чуть неполноценным»
3сегодня, 06:46
Ротенберг о гибели «Локомотива» в 2011-м: «Часть нашего хоккейного сердца и души откололась навсегда. Но память о той команде живет в каждом. Мы скорбим. Мы помним!»
9сегодня, 06:35
Ко всем новостям
Последние новости
Прайс о смерти Драйдена: «Выражаю глубочайшие соболезнования. Вы помогли мне, когда я был молодым вратарем – всегда буду благодарен за поддержку»
46 секунд назад
Зарипов о лишении Яковлева капитанства: «Личные амбиции. Мне ход непонятен, Егор – символ «Металлурга» и города»
226 минут назад
Прайс об обмене в «Сан-Хосе»: «Я навсегда с «Хабс». Просто на время в бирюзовом»
сегодня, 09:30
Илья Федотов о поражении «Салавата» от «Торпедо»: «Обидно, шансы были. Эмоциональная игра, но двигаемся дальше»
2сегодня, 09:01
ФК «Локомотив» об авиакатастрофе под Ярославлем в 2011-м: «Трагедия, потрясшая весь спортивный мир. Глубокие соболезнования родным и близким погибших»
6сегодня, 08:36
Гурьянов о 6:2 с «Динамо»: «ЦСКА хорошо подготовился к сезону. Старались делать правильные вещи и выполнять установку»
сегодня, 08:10
Плющев о 7:4 в матче «Шанхая» и СКА: «Такого счета не ожидал, но был уверен в победе «драконов». Команда совершенно не похожа на предыдущие»
4сегодня, 07:55
Ожиганов о том, что бы изменил в КХЛ: «Сделал бы везде канадские коробки, чтобы прийти к общему знаменателю. Всему миру пора перейти на этот размер»
1сегодня, 07:30
Ларионов о составе СКА после 4:7 с «Шанхаем»: «Мы сделаем небольшие корректировки. Может, разбавим молодежь опытными игроками, чтобы было на кого положиться»
6сегодня, 07:15
Максим Кузнецов после 1+1 в дебютной игре за «Салават»: «Эмоции после гола были удивительными. Жалко, что проиграли. От выхода в первом звене руки не тряслись»
2сегодня, 06:55