  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Илья Федотов о поражении «Салавата» от «Торпедо»: «Обидно, шансы были. Эмоциональная игра, но двигаемся дальше»
Илья Федотов о поражении «Салавата» от «Торпедо»: «Обидно, шансы были. Эмоциональная игра, но двигаемся дальше»

Илья Федотов оценил поражение «Салавата» в матче с «Торпедо».

Вчера уфимский клуб уступил на выезде в игре Фонбет чемпионата КХЛ со счетом 3:4.

– Приятно снова сыграть после долгой паузы, тем более в Нижнем Новгороде, не последнем городе для меня. Эмоциональная игра, обидно, что проиграли. Были шансы победить, но двигаемся дальше.

– Ваш отец играл за «Салават Юлаев», сегодня вы дебютировали за уфимскую команду. Насколько приятно, что теперь вы также играете за «Салават»?

– Конечно, горд носить его фамилию на спине, продолжать хоккейные традиции. Отец был сегодня на трибуне, болел, переживал. Говорит: «Пора уже Нижний выигрывать». Никак пока не могу победить здесь, с какими бы командами не приезжал.

– Партнеры поменялись по ходу матча. Насколько это сказалось на игре?

– Мы с Сучковым и Кузьминым играли в предыдущем матче, у нас хорошо получалось. Из-за того, что Саша Жаровский выбыл, пришлось менять сочетания.

– Был для вас этот матч особенным? Старались выложиться по максимуму?

– Всегда стараюсь выкладываться по максимуму. Матч не был каким-то особенным, обычно эмоции переполняли, а сегодня решил подойти к игре спокойнее, – сказал форвард «Салавата» Илья Федотов.

Максим Кузнецов после 1+1 в дебютной игре за «Салават»: «Эмоции после гола были удивительными. Жалко, что проиграли. От выхода в первом звене руки не тряслись»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Салавата Юлаева»
