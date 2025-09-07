Илья Федотов о поражении «Салавата» от «Торпедо»: «Обидно, шансы были. Эмоциональная игра, но двигаемся дальше»
Вчера уфимский клуб уступил на выезде в игре Фонбет чемпионата КХЛ со счетом 3:4.
– Приятно снова сыграть после долгой паузы, тем более в Нижнем Новгороде, не последнем городе для меня. Эмоциональная игра, обидно, что проиграли. Были шансы победить, но двигаемся дальше.
– Ваш отец играл за «Салават Юлаев», сегодня вы дебютировали за уфимскую команду. Насколько приятно, что теперь вы также играете за «Салават»?
– Конечно, горд носить его фамилию на спине, продолжать хоккейные традиции. Отец был сегодня на трибуне, болел, переживал. Говорит: «Пора уже Нижний выигрывать». Никак пока не могу победить здесь, с какими бы командами не приезжал.
– Партнеры поменялись по ходу матча. Насколько это сказалось на игре?
– Мы с Сучковым и Кузьминым играли в предыдущем матче, у нас хорошо получалось. Из-за того, что Саша Жаровский выбыл, пришлось менять сочетания.
– Был для вас этот матч особенным? Старались выложиться по максимуму?
– Всегда стараюсь выкладываться по максимуму. Матч не был каким-то особенным, обычно эмоции переполняли, а сегодня решил подойти к игре спокойнее, – сказал форвард «Салавата» Илья Федотов.
