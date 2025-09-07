«Сочи» проиграл в первом матче при 75-летнем Крикунове, пропустив 4 шайбы от «Спартака»

«Сочи» проиграл первый матч под руководством 75-летнего Владимира Крикунова.

Клуб на выезде уступил «Спартаку » (3:4) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это была первая игра «Сочи» в чемпионате под руководством нового главного тренера Владимира Крикунова .

Крикунов возглавил «Сочи » 2 августа. Он не работал в КХЛ с 2021 года.

Следующий матч клуб проведет в гостях 9 сентября с «Динамо» Москва.

«Спартак» 9 сентября дома встретится с «Динамо» Минск.