«Сочи» обменял Захара Миця в «Трактор» на компенсацию. У 22-летнего форварда 13 матчей в КХЛ
Захар Миць перешел в «Трактор» из «Сочи» в результате обмена.
Челябинский клуб выплатил денежную компенсацию за переход 22-летнего нападающего.
«Захар Миць дебютировал в КХЛ в сезоне-2023/24, проведя за «Сочи» 2 матча; в прошлом сезоне форвард сыграл в КХЛ 11 матчей.
Благодарим Захара за работу, за профессиональное отношение к делу, за открытость и позитив! Желаем успехов», – говорится в заявлении «Сочи».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Сочи»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости