«Сочи» обменял Захара Миця в «Трактор» на компенсацию. У 22-летнего форварда 13 матчей в КХЛ

Захар Миць перешел в «Трактор» из «Сочи» в результате обмена.

Челябинский клуб выплатил денежную компенсацию за переход 22-летнего нападающего.

«Захар Миць дебютировал в КХЛ в сезоне-2023/24, проведя за «Сочи» 2 матча; в прошлом сезоне форвард сыграл в КХЛ 11 матчей.

Благодарим Захара за работу, за профессиональное отношение к делу, за открытость и позитив! Желаем успехов», – говорится в заявлении «Сочи ».