Пьянов о 0:2 от «Амура»: «Мало бросков, недостаточно шайбу доводили до ворот. Не залезали под кожу сопернику. Проиграли по делу»
Валентин Пьянов высказался о поражении от «Амура» (0:2).
«Мало было бросков, недостаточно шайбу доводили до ворот. Не залезали под кожу сопернику. «Амур» в этом был получше нас. Проиграли по делу.
Все хотят сыграть в более чистый хоккей, комбинационный. Хотя все вроде бы знают, что в первых матчах сезона надо заносить тачдауны, играть в простой хоккей.
Игры в Астане об этом отчасти напомнили, но есть еще над чем работать. Нагрузки тренеры отпустили, ноги отпустили, свежесть появилась. Но с нулем дома нельзя уходить. Равная игра была, «Амур» был удачливее нас», – сказал нападающий «Сибири» Валентин Пьянов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
