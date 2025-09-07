Пьянов о 0:2 от «Амура»: «Мало бросков, недостаточно шайбу доводили до ворот. Не залезали под кожу сопернику. Проиграли по делу»

Валентин Пьянов высказался о поражении от «Амура» (0:2).

«Мало было бросков, недостаточно шайбу доводили до ворот. Не залезали под кожу сопернику. «Амур» в этом был получше нас. Проиграли по делу.

Все хотят сыграть в более чистый хоккей, комбинационный. Хотя все вроде бы знают, что в первых матчах сезона надо заносить тачдауны, играть в простой хоккей.

Игры в Астане об этом отчасти напомнили, но есть еще над чем работать. Нагрузки тренеры отпустили, ноги отпустили, свежесть появилась. Но с нулем дома нельзя уходить. Равная игра была, «Амур » был удачливее нас», – сказал нападающий «Сибири » Валентин Пьянов .