Тренер «Амура» Гальченюк о победе в дебютном матче в КХЛ: «Особенный день. Вся команда ждала игры, для меня это была рутина»

Тренер «Амура» Александр Гальченюк оценил победу над «Сибирью».

Матч Фонбет чемпионата КХЛ завершился со счетом 2:0 в пользу хабаровского клуба.

– Хорошая напряженная игра. Очень самоотверженная, очень много ловили шайбу на себя. Скоростная и обоюдоострая игра. У соперника тоже было множество моментов.

– У вас первый матч в КХЛ и сразу победа. Как прошел этот день и отличался ли он от остальных дней этого года?

– Конечно, день особенный, что скрывать. Первая игра, начало сезона. Был такой долгий тренировочный процесс. Вся команда ждала этой игры. Но лично для меня это была такая же рутина, как обычно. Все было по расписанию обычного игрового дня.

– Вы вышли без ключевых нападающих – Свечникова и Бродхерста. По какой причине?

– Мы еще не знаем заключение главного доктора. Но неприятная история. Но эти ребята бойцы. И раз они не вышли на игру, то может быть какая‑то серьезная причина.

– Выбыл Грачев по ходу матча, что с ним?

– Небольшой спазм спины. Может, отпустит и уже будет готов завтра.

– Всего три удаления. Делали на этом акцент?

– Конечно, делали. Дисциплина во главу угла, – сказал главный тренер «Амура » Александр Гальченюк .