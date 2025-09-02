Валиуллин о составе «Ак Барса»: «У нас топ‑6 сильнее, чем хоккеисты, которыми усиливаются «Авангард» и «Автомобилист». В приоритете было сохранение Сафонова и Галимова»

Генменеджер «Ак Барса» оценил силу состава команды.

– Как оцените селекцию «Ак Барса» на фоне усилений конкурентов по Восточной конференции «Автомобилиста» и «Авангарда»?

– В прошлом сезоне мы продлили контракты с некоторыми ребятами. У нас в приоритете было сохранение Сафонова и Галимова , и это у нас получилось. Уехал Мифтахов, но это было его желание, и мы ничего не смогли поделать. У нас топ‑6 сильнее, чем хоккеисты, которыми усиливаются «Авангард» и «Автомобилист». Мы точечно работали, чтобы сохранить коллектив. Что‑то не получилось.

– Какой результат будет приемлемым по итогам сезона?

– Мы всегда ставим максимальные задачи.

– Нет ли давления и понимания того, что в случае отсутствия Кубка Гагарина могут последовать кадровые изменения?

– Нужно работать здесь и сейчас. Давление есть в каждом клубе, не будем обращать на это внимания и постараемся показать максимальный результат, – сказал Марат Валиуллин.