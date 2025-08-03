Александр Овечкин: «Если бы не любил свое дело, давно бы уже закончил и наслаждался жизнью. Когда получил травму, жена и дети сильно помогли. В иной ситуации было бы тяжело вернуться»

Александр Овечкин высказался о поддержке семьи.

«Вдохновляет то, что у меня есть семья, дети, друзья, которые болеют тем, что я делаю, и я люблю то, что делаю. Если бы не любил, то давно бы уже закончил и наслаждался уже жизнью.

Когда я получил серьезную травму (Овечкин пропустил 16 игр в прошлом сезоне из-за перелома малоберцовой кости – Спортс’‘), мои жена и дети очень сильно помогли, особенно жена. Я был настроен на возвращение, в иной ситуации мне было бы тяжело вернуться.

Будущая карьера? Мне в сентябре будет 40 лет. Думаю поэтапно, живу сегодняшним днем», – сказал нападающий «Вашингтона ».