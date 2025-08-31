Овечкин улетит в Америку 5 сентября («Матч ТВ»)
Александр Овечкин улетит в Северную Америку 5 сентября.
Об этом сообщает «Матч ТВ».
Новый сезон НХЛ стартует 7 октября.
«Почему Овечкин улетает в Америку 5 сентября? Потому что хочет пораньше начать подготовку к сезону НХЛ», – сообщил источник телеканала.
Сезон-2025/26 станет для Александра Овечкина 21-м в карьере в НХЛ и заключительным по текущему контракту с «Вашингтоном». В прошлом сезоне он стал новым рекордсменом лиги по голам (897 шайб), обогнав Уэйна Гретцки (894).
Александр Овечкин: «Подготовка к сезону идет нормальным ходом. Скоро полетим в Америку. Там будем готовиться еще сильнее»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
