Овечкин улетит в Америку 5 сентября («Матч ТВ»)

Александр Овечкин улетит в Северную Америку 5 сентября.

Об этом сообщает «Матч ТВ ».

Новый сезон НХЛ стартует 7 октября.

«Почему Овечкин улетает в Америку 5 сентября? Потому что хочет пораньше начать подготовку к сезону НХЛ», – сообщил источник телеканала.

Сезон-2025/26 станет для Александра Овечкина 21-м в карьере в НХЛ и заключительным по текущему контракту с «Вашингтоном ». В прошлом сезоне он стал новым рекордсменом лиги по голам (897 шайб), обогнав Уэйна Гретцки (894).

Александр Овечкин: «Подготовка к сезону идет нормальным ходом. Скоро полетим в Америку. Там будем готовиться еще сильнее»