Владимир Плющев: ««Локомотив» остается претендентом на Кубок Гагарина. Посмотрим, какую игру будет проповедовать господин Хартли. Не думаю, что они будут играть в хоккей Никитина»

Владимир Плющев отметил, что «Локомотив» остается претендентом на Кубок Гагарина.

В межсезонье клуб возглавил Боб Хартли . Ранее он уже работал в КХЛ и выигрывал Кубок Гагарина с «Авангардом ».

«Локомотив» остается одним из претендентов на Кубок Гагарина. Они сохранили костяк. Посмотрим, какую игру в сезоне будет проповедовать господин Хартли. Не думаю, что они будут играть в хоккей Никитина .

Но пока сложно понять систему Хартли, потому что, вспоминая «Авангард» с Ковальчуком и без – это две разные команды были.

Думаю, «Локомотив» не будет в одиночестве в борьбе за трофей. В этом сезоне у них будет больше конкурентов. По мастерству практически все клубы подравнялись. Выделить какую-то яркую команду сложно», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

«Локомотив» позвал Хартли, но не сделал трансферы. Там хоть что-то поменялось?