Плющев об отстранении России: «Сказывается на уровне сборной, не на КХЛ. Это коммерческая лига, мастерство игроков зависит от других факторов»

Владимир Плющев заявил, что отстранение сборной России не влияет на уровень КХЛ.

«На уровне сборной отсутствие международных соревнований однозначно сказывается. Но на уровне лиги влияют совершенно другие факторы.

КХЛ – это все-таки коммерческая лига, а уровень мастерства зависит от организации тренировочного процесса и многих других факторов, которые влияют на подготовку тренеров и методики. Хотя, конечно же, в целом хотелось бы видеть гораздо более высокий уровень подготовки хоккеистов в КХЛ.

Лига делает свое дело в организационных моментах, в общем-то, к ней претензий нет», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.