  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ларионов о Бландиси: «Он прилетел позавчера – после помолвки, но в хорошей форме. Интересный парень, с чувством юмора, итальянец. Он может забивать «мусорные голы»
3

Ларионов о Бландиси: «Он прилетел позавчера – после помолвки, но в хорошей форме. Интересный парень, с чувством юмора, итальянец. Он может забивать «мусорные голы»

Игорь Ларионов рассказал об умении Джо Бландиси забивать «мусорные голы».

– Короткий апдейт по [форварду Джозефу] Бландиси, если возможно. Насколько он готов отправиться на выезд? И вы говорили, что видите его в определенной роли. Что это за роль?

– Джо позавчера прилетел. Он вообще планировал сегодня играть. Получил разрешение на работу. Он вчера тренировался с командой, сегодня с утра он работал индивидуально с Никитой Зайцевым. Завтра он потренируется, он горит желанием.

Мы не хотим форсировать, потому что, вы знаете, 3-5 дней после перелета, разница во времени 7 часов, он только приехал после помолвки, он только стал практически женатым человеком. Но приехал в хорошей форме. Но хорошая форма, не значит, что это форма игровая.

Мы планируем его выпустить и дать ему какое-то ограниченное время в следующем матче. То есть плавно ввести его, потому что сезон длинный. Не будем рисковать, сразу же бросать его в бой. Ему сейчас важно посмотреть команду, повариться в коллективе.

И дальше уже, я думаю, он нам поможет. Интересный парень, с чувством юмора, итальянец. Ему пока все нравится, особенно еда в «Хоккейном городе». Человек, который именно там, где горячо, как мы говорили. Он любит играть под воротами. Я сегодня с утра видел тренировку, когда он работал. Это человек, который необходим.

Те голы, о которых мы говорим, которые забиваются из-под ворот, с добиванием, с помехой. Именно такие «мусорные голы», прошу прощения за выражение. Человек, который может это сделать. Еще парень такой, скажем, компанейский. Видно, что он счастлив и рад быть в этой команде.

Я уже вижу, что он очень быстро находит общий язык с игроками. И когда есть такая харизма у игрока, естественно, ты веришь в него. И мы найдем правильное место для того, чтобы он был как можно быстрее адаптировался и начал приносить результат команде, – сказал главный тренер СКА после матча с «Шанхаем» (4:7) в Фонбет Чемпионате КХЛ. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт СКА
logoИгорь Ларионов
logoКХЛ
logoДжозеф Бландиси
logoСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ларионов о том, кто быстрее возглавит «Детройт» – он или Галлан: «Надо будет поговорить с Айзерманом, Стив 6 лет в плей-офф не выходит. Но ответить не могу, у меня цель – Кубок Гагарина»
19сегодня, 04:45
Ларионов о СКА после 4:7 от «Шанхая»: «Не хотел бы, чтобы весь акцент был на мне. Наши требования немного отличаются от предыдущих, но ссылаться на это... Нужно время, чтобы построить команду»
13сегодня, 03:36
Ларионов о том, что СКА уступил «Шанхаю» по силовым: «Это североамериканская команда, там 5-6 русских ребят. У нас не было людей, которые могут сыграть жестко»
10вчера, 21:38
Главные новости
КХЛ. «Сибирь» принимает «Амур», «Трактор» в гостях у «Барыса», «Спартак» сыграет с «Сочи», «Нефтехимик» – с «Северсталью»
224 минуты назадLive
Анвар Гатиятулин: «Ак Барс» – претендент на Кубок Гагарина. Не вижу в КХЛ команды-мечты, которую невозможно обыграть»
115 минут назад
СКА поздравил с Днем нефтяника: «Газпром» долгие годы поддерживает отечественный спорт, помогает растить молодежь. Благодарны за неоценимый вклад в будущее страны»
442 минуты назад
Плющев о ЦСКА – «Динамо»: «Матч «Локомотива» с «Трактором» впечатлил меня больше. Там было больше борьбы, скорости и азарта»
455 минут назад
Гатиятулин о Лямкине: «Игрок НХЛ по уровню таланта и при правильном подходе. В «Ак Барсе» у всех есть потенциал»
сегодня, 09:16
Ларионов о СКА: «Умеем забивать красиво, но все команды играют плотно. Нужны не самые красивые голы – с подставлением, с помехой»
4сегодня, 08:49
Василевскому сложнее всего забить по мнению игроков НХЛ. Хеллибак – 2-й, Шестеркин – 3-й, Бобровский – 4-й
10сегодня, 08:23
Защитник «Шанхая» Бишофф: «Забавно, что СКА приезжает «в гости» на свою же «СКА-Арену». Мне это сложно понять, но мы показали, кто тут хозяин на данный момент»
16сегодня, 07:42
Дацюк об Олимпиаде-2026: «Не теряю надежды, что Россию включат. Тогда был бы самый сильный турнир. Без какой-то из сильных команд он становится чуть-чуть неполноценным»
3сегодня, 06:46
Ротенберг о гибели «Локомотива» в 2011-м: «Часть нашего хоккейного сердца и души откололась навсегда. Но память о той команде живет в каждом. Мы скорбим. Мы помним!»
9сегодня, 06:35
Ко всем новостям
Последние новости
Прайс о смерти Драйдена: «Выражаю глубочайшие соболезнования. Вы помогли мне, когда я был молодым вратарем – всегда буду благодарен за поддержку»
2 минуты назад
Зарипов о лишении Яковлева капитанства: «Личные амбиции. Мне ход непонятен, Егор – символ «Металлурга» и города»
228 минут назад
Прайс об обмене в «Сан-Хосе»: «Я навсегда с «Хабс». Просто на время в бирюзовом»
сегодня, 09:30
Илья Федотов о поражении «Салавата» от «Торпедо»: «Обидно, шансы были. Эмоциональная игра, но двигаемся дальше»
2сегодня, 09:01
ФК «Локомотив» об авиакатастрофе под Ярославлем в 2011-м: «Трагедия, потрясшая весь спортивный мир. Глубокие соболезнования родным и близким погибших»
6сегодня, 08:36
Гурьянов о 6:2 с «Динамо»: «ЦСКА хорошо подготовился к сезону. Старались делать правильные вещи и выполнять установку»
сегодня, 08:10
Плющев о 7:4 в матче «Шанхая» и СКА: «Такого счета не ожидал, но был уверен в победе «драконов». Команда совершенно не похожа на предыдущие»
4сегодня, 07:55
Ожиганов о том, что бы изменил в КХЛ: «Сделал бы везде канадские коробки, чтобы прийти к общему знаменателю. Всему миру пора перейти на этот размер»
1сегодня, 07:30
Ларионов о составе СКА после 4:7 с «Шанхаем»: «Мы сделаем небольшие корректировки. Может, разбавим молодежь опытными игроками, чтобы было на кого положиться»
6сегодня, 07:15
Максим Кузнецов после 1+1 в дебютной игре за «Салават»: «Эмоции после гола были удивительными. Жалко, что проиграли. От выхода в первом звене руки не тряслись»
2сегодня, 06:55