Ларионов о Бландиси: «Он прилетел позавчера – после помолвки, но в хорошей форме. Интересный парень, с чувством юмора, итальянец. Он может забивать «мусорные голы»

Игорь Ларионов рассказал об умении Джо Бландиси забивать «мусорные голы».

– Короткий апдейт по [форварду Джозефу] Бландиси, если возможно. Насколько он готов отправиться на выезд? И вы говорили, что видите его в определенной роли. Что это за роль?

– Джо позавчера прилетел. Он вообще планировал сегодня играть. Получил разрешение на работу. Он вчера тренировался с командой, сегодня с утра он работал индивидуально с Никитой Зайцевым. Завтра он потренируется, он горит желанием.

Мы не хотим форсировать, потому что, вы знаете, 3-5 дней после перелета, разница во времени 7 часов, он только приехал после помолвки, он только стал практически женатым человеком. Но приехал в хорошей форме. Но хорошая форма, не значит, что это форма игровая.

Мы планируем его выпустить и дать ему какое-то ограниченное время в следующем матче. То есть плавно ввести его, потому что сезон длинный. Не будем рисковать, сразу же бросать его в бой. Ему сейчас важно посмотреть команду, повариться в коллективе.

И дальше уже, я думаю, он нам поможет. Интересный парень, с чувством юмора, итальянец. Ему пока все нравится, особенно еда в «Хоккейном городе». Человек, который именно там, где горячо, как мы говорили. Он любит играть под воротами. Я сегодня с утра видел тренировку, когда он работал. Это человек, который необходим.

Те голы, о которых мы говорим, которые забиваются из-под ворот, с добиванием, с помехой. Именно такие «мусорные голы», прошу прощения за выражение. Человек, который может это сделать. Еще парень такой, скажем, компанейский. Видно, что он счастлив и рад быть в этой команде.

Я уже вижу, что он очень быстро находит общий язык с игроками. И когда есть такая харизма у игрока, естественно, ты веришь в него. И мы найдем правильное место для того, чтобы он был как можно быстрее адаптировался и начал приносить результат команде, – сказал главный тренер СКА после матча с «Шанхаем» (4:7) в Фонбет Чемпионате КХЛ.