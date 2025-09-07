Светлов о «Динамо» после 2:6 от ЦСКА: «Блокируем вдвое меньше бросков – показатель. Подъяпольский и Лиъматов с твердым знаком, а в характере команды его не хватает»

Сергей Светлов критически оценил игру «Динамо» в матче с ЦСКА (2:6).

– Ваш свитер, как легенды «Динамо», висит под сводами арены. Было тяжело смотреть на разгром родного клуба в дебютном матче с ЦСКА (2:6)?

– Да, поражение неприятное, к тому же от самого принципиального для нас соперника. Сыграли немного академично, не хватило настроя. Хотя на кого еще настраиваться, как не на ЦСКА?

– Все чаще в прессе говорят о том, что в «Динамо» – игровой кризис. Это так?

– Судить по первому матчу – большая ошибка. Другое дело, что и во время предсезонки возникало беспокойство за команду, в частности на Кубке мэра Москвы она в похожем стиле уступила тому же ЦСКА .

Вообще какой-то спад в «Динамо» начался с кубковой серии против «Трактора». Именно тогда ушла игровая наглость – из тех же североамериканских легионеров словно бы выпустили воздух.

– В чем конкретно проблемы нынешнего «Динамо»?

– Травма первого вратаря Подъяпольского – это первая проблема.

Вторая и главная – «Динамо» всегда отличалось характером и самоотверженностью. А тут в стыке с ЦСКА блокируем в два раза меньше бросков, чем соперник. Это показатель.

Ко мне подходили динамовские болельщики, у них нет уверенности за команду. Кто-то заметил, что у нас два игрока с твердым знаком – Подъяпольский и защитник Лиъматов , вроде бы больше ни у кого в КХЛ фамилий с такой буквой нет. А вот твердого знака в характере «Динамо» пока не хватает.

Образное и, увы, очень точное замечание. При этом болельщики мощно поддерживают команду – и это главное, – сказал олимпийский чемпион и участник Тренерского совета ФХР.