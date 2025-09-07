  • Спортс
  Ларионов о СКА после 4:7 от «Шанхая»: «Не хотел бы, чтобы весь акцент был на мне. Наши требования немного отличаются от предыдущих, но ссылаться на это... Нужно время, чтобы построить команду»
Ларионов о СКА после 4:7 от «Шанхая»: «Не хотел бы, чтобы весь акцент был на мне. Наши требования немного отличаются от предыдущих, но ссылаться на это... Нужно время, чтобы построить команду»

Игорь Ларионов не хочет делать акцент на своих новых требованиях к игрокам СКА.

Клуб из Санкт-Петербурга уступил «Шанхаю» (4:7) в стартовом матче в Фонбет Чемпионате КХЛ. 

– Во время предсезонной подготовки вы говорили, что ни в коем случае нельзя акцентировать внимание на том, что команда под нагрузкой или что команда не освоилась при новом главном тренере. Как вы считаете, первый матч – все-таки нужно сделать скидку на то, что команда еще не освоилась при новом главном тренере и не до конца понимает его требования?

– Я бы не хотел, чтобы весь акцент был на мне. Это команда, я – часть команды. Понятно, что те требования, которые предъявляем мы тренеры, в том числе я – немножко отличаются от предыдущих требований. Но ссылаться на это...

Понятно, что всегда требуется время, чтобы построить команду. Всегда требуется время, чтобы появилась правильная химия. Расстраиваться из-за одного матча, из-за двух матчей, трех матчей…

В моей карьере было много разных примеров, поэтому я не хочу просить больше времени. Мы должны играть от начала до конца, играть правильно, играть для зрителей, играть результативно.

А все остальное я в частных беседах постараюсь до ребят донести, чтобы они были более-менее спокойны. Знали, что у них есть, как говорится, локоть рядом, где я могу их поддержать. А дальше давайте в них верить. Я в них верю, в каждого из этих хоккеистов. Это будет хорошая команда, – сказал главный тренер СКА

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт СКА
