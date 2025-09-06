Ларионов о 4:7 от «Шанхая»: «СКА пропустил слишком много. Есть день, чтобы переварить это. Первый матч всегда эмоциональный, надо сделать выводы с холодной головой»

Игорь Ларионов высказался о поражении СКА от «Шанхай Дрэгонс».

Армейский клуб проиграл команде тренера Жерара Галлана (4:7) в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Хотелось бы сыграть лучше, забили четыре, пропустили семь – слишком много. Но для этого есть день, чтобы переварить и двигаться дальше.

– Три пропущенных гола при 3:3 за 83 секунды, что произошло?

– Трудно это объяснить по горячим следам. Первый матч всегда эмоциональный. Надо посмотреть еще раз внимательно, с холодной головой, сделать выводы и принять решения, – сказал главный тренер СКА .