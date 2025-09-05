Радулов о том, побьет ли Мэттьюс рекорд Овечкина: «Исключать нельзя. У него все есть»

Александр Радулов высказался о долговечности рекорда Александра Овечкина.

– Недавно Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Чувствуете, что живете в историческое время?

– Конечно, это факт! Парень достиг такого, что не описать словами. Если вернуться назад, в 2004 год, когда его выбрал «Вашингтон » на драфте… Овечкин вышел и в первом же сезоне НХЛ забил 52 гола!

Все равно не было такого чувства, что он пойдет аж за рекордом Гретцки. Я это помню, сам в те годы играл в Северной Америке. Никто даже не заикался и не смотрел в ту сторону, что Саня хотя бы приблизится к Уэйну. Такого вообще не было, об этом никто даже не говорил.

Но шли годы, и Овечкин сделал абсолютно невозможное – рекорд Гретцки побит. И сейчас никто не скажет, кто может превзойти достижение Овечкина. Говорят, это не сможет сделать никто. И я тоже так считаю!

– Может быть, Остон Мэттьюс?

– Исключать этого нельзя. Дай бог, чтобы он был здоров. У него [для этого] все есть, – сказал форвард «Локомотива» Александр Радулов.