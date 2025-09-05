  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Радулов о том, побьет ли Мэттьюс рекорд Овечкина: «Исключать нельзя. У него все есть»
24

Радулов о том, побьет ли Мэттьюс рекорд Овечкина: «Исключать нельзя. У него все есть»

Александр Радулов высказался о долговечности рекорда Александра Овечкина.

– Недавно Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Чувствуете, что живете в историческое время?

– Конечно, это факт! Парень достиг такого, что не описать словами. Если вернуться назад, в 2004 год, когда его выбрал «Вашингтон» на драфте… Овечкин вышел и в первом же сезоне НХЛ забил 52 гола!

Все равно не было такого чувства, что он пойдет аж за рекордом Гретцки. Я это помню, сам в те годы играл в Северной Америке. Никто даже не заикался и не смотрел в ту сторону, что Саня хотя бы приблизится к Уэйну. Такого вообще не было, об этом никто даже не говорил.

Но шли годы, и Овечкин сделал абсолютно невозможное – рекорд Гретцки побит. И сейчас никто не скажет, кто может превзойти достижение Овечкина. Говорят, это не сможет сделать никто. И я тоже так считаю!

– Может быть, Остон Мэттьюс?

– Исключать этого нельзя. Дай бог, чтобы он был здоров. У него [для этого] все есть, – сказал форвард «Локомотива» Александр Радулов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoАлександр Радулов
logoОстон Мэттьюс
logoНХЛ
logoВашингтон
logoМатч ТВ
logoАлександр Овечкин
logoКХЛ
logoТоронто
logoЛокомотив
logoУэйн Гретцки
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Морозов об Овечкине: «Посол мира в спорте, великий игрок и большой человек. Желаю Саше здоровья, чтобы у него остались силы поиграть в КХЛ»
130 августа, 10:07
Овечкин – лучший российский нападающий в прошлом сезоне по мнению журналистов, Кучеров – 2-й, Шабанов – 5-й, Панарин – 7-й («СЭ»)
2322 июля, 14:15
Бобровский – лучший хоккеист России по мнению прессы в прошлом сезоне, Овечкин – 2-й, Кучеров – 3-й («СЭ»)
3822 июля, 13:15
Главные новости
КХЛ. «Металлург» примет «Ак Барс», ЦСКА сыграет с «Динамо» Москва, «Шанхай Дрэгонс» против СКА, «Салават» в гостях у «Торпедо»
314 минут назад
Отец Хатсона о том, что Лэйна не позвали в лагерь сборной США: «Считаю, что надо было пригласить. Не знаю, о чем думал Герин. Я его не знаю, а он, видимо, не знает моего сына»
7сегодня, 03:55
Гомоляко о КХЛ: «Когда были финны, шведы, был совсем другой уровень. Некоторые наши игроки до этого не дотягивают. Дай бог все наладится в мире, европейцы вернутся»
7вчера, 21:59
«Монреаль» обменял контракт Прайса и пик в 5-м раунде драфта в «Сан-Хосе» на 22-летнего защитника Ларока. Вратарь с кэпхитом 10,5 млн долларов не играл с 2022 года
28вчера, 21:50
Кравцов о Шабанове в НХЛ: «Минимум 50 очков наберет. Не все пока понимают, на что он способен»
4вчера, 21:17
Радулов о Федорове: «Он был моим главным кумиром! Постер с Сергеем в форме «Детройта» висел над кроватью, когда я был ребенком»
1вчера, 20:55
«Калгари» продлил Зари на 3 года с кэпхитом 3,775 млн долларов. У форварда 13+14 в 54 матчах в прошлом сезоне
1вчера, 20:46
Хартли о 2:1 с «Трактором»: «Тяжелый матч, меньшинство у «Локомотива» хорошо отыграло. Уважаю Гру, он отличный тренер, но на скамейке мы соперники»
вчера, 20:18
КХЛ отменила дисквалификацию Мерфи за пропуск церемонии закрытия сезона. Разбирательство по Ливо продолжается, пока форвард допущен к играм
вчера, 20:05
Гру о поражении «Трактора» в Кубке Открытия: «Локомотив» убил нас во 2-м периоде, это лучшая команда в лиге. У нас 10 новых игроков, им нужно адаптироваться»
6вчера, 19:53
Ко всем новостям
Последние новости
Чехович о «Шанхае»: «Цель-минимум – выход в плей-офф. У нас собрался хороший коллектив. Много лидеров и игроков с очень высокими скиллами»
31 минуту назад
Березкин о победе «Локомотива» в Кубке Открытия: «Темп был сумасшедший. Лично у меня было очень много моментов, которые я не забил»
43 минуты назад
Равиль Якубов о «Локомотиве» в Кубке Открытия: «Хартли узнаваем, его команды всегда играют активно, в давление. У Никитина все строилось от обороны, сейчас будет другой хоккей»
55 минут назад
Сурин о победе «Локомотива» в Кубке Открытия: «Как много раз говорил Хартли – результат будет известен по последней игре, это была только первая. Атмосфера супер»
сегодня, 04:22
Глотов о поражении «Трактора» в Кубке Открытия: «Нужно отшлифовать структуру. Буллиты надо исполнять лучше, это мастерство, а не лотерея»
сегодня, 03:45
«Миннесота» пригласила Лисона на просмотр. У 26-летнего экс-форварда «Анахайма» 220 матчей в НХЛ и 54 очка
сегодня, 03:30
Дерек Райан завершил карьеру. Форвард не был выбран на драфте, дебютировал в НХЛ в 29 лет и провел 666 матчей с учетом плей-офф
сегодня, 03:15
«Нью-Джерси» пригласил Георгия Романова, Руни, Гленденинга и Шила на просмотр
вчера, 21:32
Гру о требованиях к Ливо: «Нет задачи забить столько, сколько в прошлом сезоне. Он должен усердно работать, адаптироваться к системе «Трактора»
вчера, 21:08
Набоков представил новый шлем на сезон-2025/26 – с образом князя Владимира как символа «мужества, силы духа и преданности своему делу»
3вчера, 20:25Фото