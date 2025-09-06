Слепышев о 2:6 от ЦСКА: «Предсезонка у «Динамо» была трудная. Хотели избежать этого, но пока тяжело приходится. Почерк Никитина знаем, они молодцы»
– В чем причина такого количества индивидуальных ошибок вашей команды?
– Надо разобраться. Неправильные решения привели к ошибкам, и сразу последовала реализация от соперника.
– Перед стартом сезона вы получили нашивку ассистента, есть ли дополнительное волнение от этого?
– Нет волнения. Ребята выбрали на голосовании, спасибо им за доверие. Теперь нужно оправдывать.
– Почему «Динамо» второй год подряд тяжело входит в сезон?
– Мы разговаривали и внутри коллектива, и с тренерским штабом. Предсезонка была достаточно тяжелая. Ожидали этого, но хотели избежать. Пока тяжело приходится.
– Вы здорово выступали в ЦСКА, уже вытравили из себя армейское прошлое?
– Понятно, что эмоции остаются, я шесть лет провел в ЦСКА, но сейчас уже второй год играю в «Динамо», поэтому уже меньше ощущается.
– А что скажете по игре ЦСКА?
– В том году была одна команда, сейчас [главный тренер Игорь] Никитин вернулся. Знаем его почерк, знаем, чего ожидать. Они молодцы, – сказал нападающий «Динамо» Антон Слепышев.