Слепышев о 2:6 от ЦСКА: «Предсезонка у «Динамо» была трудная. Хотели избежать этого, но пока тяжело приходится. Почерк Никитина знаем, они молодцы»

Антон Слепышев высказался о поражении «Динамо» от ЦСКА (2:6).

– В чем причина такого количества индивидуальных ошибок вашей команды?

– Надо разобраться. Неправильные решения привели к ошибкам, и сразу последовала реализация от соперника.

– Перед стартом сезона вы получили нашивку ассистента, есть ли дополнительное волнение от этого?

– Нет волнения. Ребята выбрали на голосовании, спасибо им за доверие. Теперь нужно оправдывать.

– Почему «Динамо» второй год подряд тяжело входит в сезон?

– Мы разговаривали и внутри коллектива, и с тренерским штабом. Предсезонка была достаточно тяжелая. Ожидали этого, но хотели избежать. Пока тяжело приходится.

– Вы здорово выступали в ЦСКА, уже вытравили из себя армейское прошлое?

– Понятно, что эмоции остаются, я шесть лет провел в ЦСКА, но сейчас уже второй год играю в «Динамо », поэтому уже меньше ощущается.

– А что скажете по игре ЦСКА?

– В том году была одна команда, сейчас [главный тренер Игорь ] Никитин вернулся. Знаем его почерк, знаем, чего ожидать. Они молодцы, – сказал нападающий «Динамо» Антон Слепышев .