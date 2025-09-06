Ткачев, Толчинский и Канцеров сыграют в 1-м звене «Металлурга» против «Ак Барса». Джонсон – четвертый центр, Исхаков – третий
Владимир Ткачев сыграет в первом звене «Металлурга» в дебютном матче за клуб.
Тренерский штаб во главе с Андреем Разиным назвал состав команды на матч Фонбет чемпионата КХЛ против «Ак Барса».
В первом звене уральцев сыграют Владимир Ткачев, Роман Канцеров и Сергей Толчинский.
Звенья атаки команды выглядят следующим образом:
Владимир Ткачев – Роман Канцеров – Сергей Толчинский;
Даниил Вовченко – Андрей Козлов – Дмитрий Силантьев;
Никита Михайлис – Руслан Исхаков – Александр Петунин;
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Металлурга»
