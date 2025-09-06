  • Спортс
2

Ткачев, Толчинский и Канцеров сыграют в 1-м звене «Металлурга» против «Ак Барса». Джонсон – четвертый центр, Исхаков – третий

Владимир Ткачев сыграет в первом звене «Металлурга» в дебютном матче за клуб.

Тренерский штаб во главе с Андреем Разиным назвал состав команды на матч Фонбет чемпионата КХЛ против «Ак Барса».

В первом звене уральцев сыграют Владимир Ткачев, Роман Канцеров и Сергей Толчинский.

Звенья атаки команды выглядят следующим образом:

Владимир ТкачевРоман КанцеровСергей Толчинский;

Даниил ВовченкоАндрей КозловДмитрий Силантьев;

Никита МихайлисРуслан ИсхаковАлександр Петунин;

Никита КоротковЛюк ДжонсонЕгор Коробкин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Металлурга»
