Гришин о канадском тренере в фарм-клубе «Авангарда» в ВХЛ: «Почему бы и нет? Наверное, хотят создать вертикаль, потому что команду КХЛ тоже возглавляет канадец»

Игорь Гришин оценил назначение канадского тренера в фарм-клуб «Авангарда».

– Как отреагировали на назначение канадца Луи Робитайла в «Омские Крылья»?

– Почему бы и нет? Если тренеры-иностранцы приезжают в КХЛ , то почему они не могут работать в ВХЛ?

Помню, было время, когда у нас и в МХЛ, и в ВХЛ играли легионеры. Ничего удивительного не вижу.

Руководство «Авангарда » посчитало, что для фарм-клуба лучше иметь тренера-иностранца. Это их выбор.

Наверное, они хотят создать единую вертикаль, потому что команду КХЛ тоже возглавляет канадец, – сказал главный тренер «Нефтехимика » Игорь Гришин, который в прошлом сезоне тренировал клуб ВХЛ «Динамо» Санкт-Петербург.