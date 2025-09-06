Тодд о Ливо в «Салавате»: «В плей-офф у него было повреждение, он не смог выложиться на 100%, но все равно отлично играл. Удивился тому, как все завершилось, но межсезонье было аномальным»

Нэйтан Тодд высказался об игре Джоша Ливо за «Салават Юлаев» в плей-офф.

– Было много слухов относительно конфликта внутри коллектива, связанного с Джошем Ливо и его неучастием в играх плей-офф.

– Он стал лучшим бомбардиром в лиге, он невероятный игрок. Мне кажется, он все равно отлично играл в плей-офф. У нас были травмы в розыгрыше Кубка Гагарина, я тоже не играл.

У Джоша было повреждение, из-за которого он, к сожалению, не смог выложиться на 100%. Но он все равно выходил на лед, играл, набирал очки. Мне нравилось с ним играть, он отличный хоккеист.

– Общались с ним в это межсезонье?

– Совсем немного, мы оба заняты теперь в разных командах. Он рад тому, что присоединился к «Трактору ». Для него это новый вызов. В это межсезонье было очень много переходов, общался со многими ребятами, многое от нас не зависит. Но сезон обещает быть интересным.

– Удивились тому, как в итоге завершилась их история с «Салаватом»?

– Конечно, удивился. Думаю, никто не мог предположить, что подобное случится. Это межсезонье было аномальным. Много чего происходит «за кулисами», но за это отвечают агенты, а не игроки – наша работа играть в хоккей, – сказал форвард, перешедший в «Спартак » из «Салавата» в межсезонье.