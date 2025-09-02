Ливо о «Салавате»: «Врагов у меня там не осталось. С Паниным хорошие отношения, он отличный капитан. Были какие-то моменты с ним, но это обычная ситуация»

Джош Ливо заявил, что у него не осталось врагов в «Салавате».

После решения уфимского клуба расторгнуть контракт 32-летний лучший бомбардир, снайпер и MVP прошлого Фонбет Чемпионата КХЛ перешел в «Трактор ».

– О своем времени в Уфе будете вспоминать без негатива?

– Именно так. Обожаю город, фанаты ко мне прекрасно относились. Я им за это благодарен. Жаль было уходить, но сейчас я отлично себя чувствую в «Тракторе». Матчи против «Салавата » жду с большим нетерпением. Всегда интересно сыграть против своей бывшей команды и давних друзей. В «Салавате» у меня не осталось врагов.

– Но в плей-офф у вас же был конфликт с Григорием Паниным?

– У меня с Гришей хорошие отношения. Он отличный капитан. Уважаю всех своих бывших партнеров по команде. Дело журналистов - о чем-то писать, и действительно, у нас были какие-то моменты в отношениях с Паниным. Но это обычная ситуация для любой хоккейной команды. Ничего страшного. Не знаю, что он скажет про меня, но со своей стороны могу адресовать ему только хорошие слова.

В плей-офф уровень эмоций зашкаливает. В гостевой игре против «Спартака» ситуация немного вышла из-под контроля. Тогда было много неоднозначных судейских решений, накаливших страсти. Я сам немного вышел из себя. Но на следующий день все успокоилось, мы пожали друг другу руки и продолжили делать общее дело, – сказал Ливо .