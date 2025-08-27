Гру о Ливо: «Был лучшим в КХЛ в прошлом сезоне. «Трактору» удалось подписать такого игрока – это прекрасно!»

Бенуа Гру рад, что «Трактору» удалось подписать Джоша Ливо.

– Вы сказали, что будете строить новое ядро. Но почему вы планируете его строить вокруг игрока, который блестяще проявил себя в регулярном чемпионате, но провалился в плей-офф? Речь о Джоше Ливо. Понимаете ли вы причины этого провала?

– Я не тренировал «Салават Юлаев », поэтому ничего не могу сказать о выступлении Джоша за эту команду в прошлом сезоне. Кроме того, я не подписываю игроков, это компетенция Алексея Волкова .

Но в прошлом сезоне Джош был лучшим игроком лиги. Тот факт, что нам удалось подписать такого игрока – это просто прекрасно! – сказал главный тренер «Трактора » Бенуа Гру .