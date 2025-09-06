Малоросиянов о том, как узнал о закрытии «Витязя»: «Из интернет-пабликов. Нам никто особо ничего не сообщал. Как узнали, то расстроились, конечно»

Даниил Малоросиянов рассказал о том, как узнал о закрытии «Витязя».

27 июня стало известно, что «Витязь» исключен из числа участников Фонбет Чемпионата КХЛ до 2030 года.

19-летний защитник провел 63 матча за клуб в прошлом сезоне. В июне он перешел в «Автомобилист » в результате обмена.

«В целом, узнали о расформировании команды уже из новостей из [интернет-]пабликов, потому что особо никто ничего не сообщал до опубликования [заявления] о том, что «Витязь » закончит свое существование.

Как узнали об этом, то, конечно, расстроились», – сказал Малоросиянов .