Малоросиянов о том, как узнал о закрытии «Витязя»: «Из интернет-пабликов. Нам никто особо ничего не сообщал. Как узнали, то расстроились, конечно»

Даниил Малоросиянов рассказал о том, как узнал о закрытии «Витязя».

27 июня стало известно, что «Витязь» исключен из числа участников Фонбет Чемпионата КХЛ до 2030 года.

19-летний защитник провел 63 матча за клуб в прошлом сезоне. В июне он перешел в «Автомобилист» в результате обмена. 

«В целом, узнали о расформировании команды уже из новостей из [интернет-]пабликов, потому что особо никто ничего не сообщал до опубликования [заявления] о том, что «Витязь» закончит свое существование.

Как узнали об этом, то, конечно, расстроились», – сказал Малоросиянов.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
