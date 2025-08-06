  • Спортс
8

Исключенный из КХЛ «Витязь» опубликовал воображаемый состав на сборы: «В чуть лучшем мире или немного более удачном измерении»

Исключенный из КХЛ «Витязь» опубликовал воображаемый состав.

Ранее подмосковный клуб был исключен из числа участников Фонбет Чемпионата КХЛ. 

Телеграм-канал клуба продолжает свою работу. В нем был опубликован воображаемый состав команды на летние сборы. 

«(В чуть лучшем мире / немного более удачном измерении)
 
Наш «Витязь», собравшись после отпуска и пройдя УМО [углубленное медицинское обследование], начал предсезонный сбор, который этим летом проводится на базе Парка Патриот в Московской области.
 
Участие в сборе принимает 31 игрок – три вратаря, девять защитников и 19 нападающих», – говорится в сообщении. 

Графика: телеграм-канал «Витязя». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Витязя»
