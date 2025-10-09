  • Спортс
  «Северсталь» показала альтернативную синюю форму в честь 70-летия металлургического комбината в Череповце. Клуб проведет в ней ближайшую домашнюю серию
«Северсталь» показала альтернативную синюю форму в честь 70-летия металлургического комбината в Череповце. Клуб проведет в ней ближайшую домашнюю серию

«Северсталь» показала альтернативную игровую форму на ближайшие матчи.

«Первую домашнюю серию октября проведем в альтернативной синей форме – в цветах нашего главного партнера, ПАО «Северсталь».

Специально к юбилею создан памятный патч в фирменных цветах компании, с изображением Череповецкого металлургического комбината. Он символизирует мощь производства и вклад металлургов в развитие города. Этот элемент формы стал визуальным знаком уважения к тем, кто кует основу общей силы.

Эти матчи мы посвящаем 70-летию Череповецкого металлургического комбината – партнера, с которым нас связывает общая история и стремление к победам!» – сказано в сообщении пресс-службы клуба.

«Северсталь» сыграет в этой форме 9 октября с «Сочи», 13 октября с «Локомотивом» и 15 октября с «Автомобилистом».

Фото: t.me/hcseverstal

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Северстали»
logoСеверсталь
игровая форма
фото
logoКХЛ
